Así fue la detención del asesino de Milagros Monserrat

LEÓN, Gto., agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Miguel de Jesús Octavio, de 29 años, presunto asesino de Milagros Monserrat poseía droga conocida como cristal en el momento que policías municipales lo atraparon en la ciudad de Guanajuato, pero no llevaba consigo la navaja con la que atacó a la mujer.

Ante los policías Miguel confesó que "está arrepentido", y pidió a sus abogados, informó el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro.



Se entregó porque "no podía soportar la presión de sus actos"

Durante 38 horas estuvo prófugo de la justicia con una mochila colgada en la espalda, hasta la noche del viernes en una gasolinera clientes y despachadores constataron que era el mismo que aparecía en las fotografías difundidas en medios de comunicación.

El viernes pasado en una cámara de seguridad quedó la evidencia de la violencia que ejerció con un arma blanca en contra de Milagros Monserrat de 40 años, en la calle Lago de Zumpango, de la colonia Granada, en la ciudad de León.

De varias llamadas que entraron al 911, una persona denunció que "había un hombre que tenía bastante tiempo caminando, dando vueltas, como que se escondía, medio sospechoso y que se podría parecer a este hombre Miguel".

En la gasolinera de Noria Alta, y ahí el individuo, al verse que la gente lo rodeaba, se acercó a los policías que llegaron al lugar y se identificó como Miguel de Jesús, "él dice que es el que lamentablemente ayer (jueves) perpetró este asesinato, que está arrepentido, pero que quiere a sus abogados, que quiere a sus defensores", describió el alcalde.

"El individuo reportado vestía chamarra negra, playera color gris, pants color gris con unas franjas negras y tenis color azul marino. Al realizarse la inspección preventiva para neutralizar cualquier fuente de riesgo, se le encontraron las dos pequeñas bolsas con la presunta droga", registró el parte de hechos de la policía capitalina.

El individuo dijo que "ya no podía soportar la presión de sus actos".

La detención se documentó a las 8:20 de la noche del 11 de agosto de 2023, y poco después se le puso a disposición del Ministerio Público.

Dijo que ahora se espera que se aplique un castigo ejemplar, ya está detenido, ahora que se encargue la fiscalía.

"¿Qué te doy?, ¡no tengo nada, te juro!", dijo Milagros durante el ataque

El 10 agosto de 2023, Milagros fue seguida por un hombre que le dio alcance, la jaloneó y le dio cinco puñadas; la escena criminal fue captada por una cámara de vigilancia de una vivienda vecina. En el video se escucha que la víctima dice al agresor: "¿Qué te doy?, ¡no tengo nada, te juro que no tengo nada, te juro que no tengo nada!", y tras ser lesionada se queja de dolor mientras se desangra hasta morir.

La necropsia practicada por la Fiscalía General del Estado reveló que la mujer falleció a causa de las lesiones producidas con objeto punzocortante.

La viralización del video desató reclamos de justicia para Milagros, indignación y el reproche a los gobiernos municipal y estatal por la inseguridad y violencia, y evasión del asesino.