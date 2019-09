Así han sido las marchas por Ayotzinapa desde 2014

En octubre de 2014, se realizó en la Ciudad de México una de las primeras marchas por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ese mismo día, 25 estados del país y en ciudades del mundo como Londres, Berlín y Madrid se unieron para exigir la aparición de los normalistas de Iguala con vida.

Según cifras oficiales, participaron cerca de 15 mil personas, sin embargo, aseguran que asistieron más de 30 mil.

En la movilización los manifestantes transitaron pacíficamente por las calles de la capital, aunque se reportaron sucesos aislados de vandalismo. El más recordado fue la agresión que sufrió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien le arrojaron botellas de plástico y otros objetos durante la marcha.

En 2015, los manifestantes caminaron por el Paseo de la Reforma para exigir justicia. El contingente llamó a la marcha "un día de indignación", para mostrar su enojo al gobierno de Enrique Peña Nieto. "Hoy no es un aniversario, es un día de indignación, el gobierno sabe dónde están nuestros hijos y los queremos de regreso", aseguraron los padres de los normalistas desaparecidos.

Entre los carteles se leía: "¡Fuera Peña Nieto" y "No más desapariciones y no más muertes". En ese año, pequeños grupos de encapuchados realizaron pintas en la Glorieta de Diana La Cazadora.

En 2016, en el segundo aniversario de los 43 normalistas desaparecidos, tres madres de las víctimas realizaron el pase de lista al pie del antimonumento con el número 43.

Al grito de "Ayotzinapa vive, la lucha sigue" y "No has muerto camarada, tu muerte será vengada", miles de personas transitaron las calles de la Ciudad de México. En ese año se sumaron estudiantes de la UNAM, el IPN y la UAM. Cifras señalaron que acudieron al menos 10 mil personas.

En 2017, alrededor de 50 encapuchados destrozaron la fachada de las oficinas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), ubicadas en la avenida Mariano Escobedo, alcaldía Miguel Hidalgo.

El grupo de encapuchados destruyó la fachada del inmueble con piedras, palos y artefactos explosivos. En esta marcha los padres de familia de los estudiantes negaron tener algún vínculo con las personas que vandalizaron el edificio.

En 2018, durante la marcha destacó un tendedero de telas bordadas con los rostros y nombres de los jóvenes desaparecidos hechos por habitantes de la colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán.

"Ayotzinapa y Pedregales un mismo corazón que lucha. ¡Justicia y Verdad, Ya!", fue la leyenda bordada en las telas. En la movilización también exigieron justicia para los tres estudiantes de cine desaparecidos y asesinados en Jalisco.

Este año, encapuchados vestidos de negro vandalizaron negocios y edificios públicos. Arrojaron cohetones y rompieron cristales de la Secretaría de Bienestar, así como de un restaurante de la glorieta de Colón, donde también hicieron pintas y rociaron gasolina que fue encendida.

Ante estos hechos, los padres hicieron un llamado a la paz: "llamamos a la no violencia porque a cinco años de estos hechos trágicos debemos ponernos en el centro, poner en el centro a los padres y madres de los normalistas".