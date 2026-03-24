Así se grabó el adolescente que asesinó a 2 maestras en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Un adolescente de 15 años asesinó a tiros a dos maestras la mañana de este martes 24 de marzo dentro de la preparatoria privada "Anton Makarenko", en Lázaro Cárdenas, Michoacán, luego de ingresar con un rifle AR-15 y disparar contra las docentes, presuntamente tras no permitirle el acceso por llegar tarde y señalar que era hostigado; horas antes, el propio menor habría publicado en su cuenta de Instagram diversos videos en los que aparece con un arma larga.

Videos del adolescente armado

El joven —hijastro de un elemento de la Marina— fue detenido por autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público. Como parte de las diligencias, la Fiscalía de Michoacán integró los videos difundidos en redes sociales a la carpeta de investigación para determinar su relación con el ataque.

En los videos publicados en Instagram, el adolescente aparece vestido de negro, portando presuntamente el arma que más tarde utilizó en el ataque, además de mostrarla de forma directa frente a la cámara. La vestimenta coincide con la que llevaba al momento de ser detenido, lo que ha sido considerado como un elemento relevante dentro de la investigación.

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El contenido fue difundido horas antes de los hechos y muestra al menor en posesión del arma, lo que apunta a una posible preparación previa. En uno de los videos utiliza la canción "Tomorrowland" de El Padrinito Toys, Alex Favela y Víctor Mendívil, incluyendo fragmentos como:

"Bolsas de un kilo de bombón, cuernos cortos con tambor...

Con mi galleta pa tronar pasando en el bulevar...

Ando en el operativo al estilo GTA..."

Investigación y contexto

Además de la presencia del arma, los videos contienen elementos visuales y de edición que refuerzan una construcción previa del contenido, lo que ha llevado a que se analice si el menor buscaba documentar o anticipar lo que ocurriría después; esta relación se mantiene como presunta y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, pero la fiscalía del estado ya integró los videos a la carpeta de investigación.

También se analiza la posible referencia a casos similares difundidos en internet relacionados con la subcultura Incel, y que muestran conductas violentas replicadas, aunque hasta el momento no existe una línea confirmada sobre motivaciones específicas del adolescente.

La preparatoria "Anton Makarenko" emitió un comunicado en el que expresó su pesar por el fallecimiento de las docentes María del Rosario y Tatiana Bedolla, señalando que su pérdida deja un impacto profundo en la comunidad educativa y manifestando solidaridad con sus familiares, estudiantes y personal docente.