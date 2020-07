Así será el regreso a los centros comerciales en CDMX

El Gobierno capitalino anunció que todo está listo para que este miércoles reabran las tiendas departamentales y centros comerciales de la Ciudad de México, para lo cual presentó medidas adicionales para esta acción.

Entre estas medidas, destacan: aforo del 30%, acceso de una persona a establecimientos, permanencia máxima de alrededor de 40 y 60 minutos, respectivamente, uso de cubrebocas obligatorio, filtros sanitarios al ingreso, reducir capacidad de vehículos en estacionamientos y evitar al cliente probadores y disposición de productos de prueba.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que las medidas adicionales en tiendas departamentales y centros comerciales durante el semáforo epidemiológico de color naranja, se desarrollaron en conjunto con empresarios de estas ramas, a fin de evitar contagiar y contagiarse del Covid-19 y garantizar la salud de empleados y clientes.

Explicó que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), en coordinación con las 16 alcaldías, llevará a cabo visitas de inspección en estos negocios, para verificar que cumplan con las medidas establecidas, ya que en caso de no cumplirlas aplicarán las sanciones correspondientes.

Además, destacó que con esta reapertura sean recuperados alrededor de 30 mil empleos en el sector servicios y comercio, que lamentablemente fueron perdiéndose conforme avanzó la contingencia.

De igual forma, establecieron que estos negocios al interior tendrán un horario de 11:00 a 17:00 horas, excepto las actividades económicas esenciales, como restaurantes, bancos, farmacias, venta de alimentos (supermercados).

En las tiendas departamentales se aplicarán las siguientes medidas:

Solo podrá entrar una persona a la tienda, con excepción de un adulto acompañado de un menor o una persona de la tercera edad.

No permitir la entrada a quien no tenga cubrebocas o proporcionarlo a la entrada.

Solo podrán permanecer un máximo de 40 minutos.

No habrá a disposición del cliente productos de prueba (como cosméticos, productos de perfumería y similares), ni probadores de ropa.

Cumplen con medidas, 92% del Centro Histórico

Tras las nuevas medidas que se implementaron en el Centro Histórico para la reapertura de establecimientos, la secretaría de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, informó que el 92% de los locatarios establecidos cumplió con las medidas sanitarias; no obstante, hizo un llamado a los visitantes, a que acudan solos, pues se han registrado la asistencia de familias.

"Un porcentaje importante de la gente que acude al Centro Histórico viene a pasear, pero de ser necesario, que solo venga un integrante de la familia", recomendó.

Expuso que el personal del gobierno capitalino estuvo pendiente en los siete filtros sanitario, y que el que tuvo mayor afluencia fue el de Corregidora, pero permitió que la dente se ordenara en establecimientos y haya un mayor control para evitar aglomeraciones, respetando la sana distancia.

La funcionara comentó que, en el resto de los filtros sanitarios, ubicados en Pino Suárez, 20 de noviembre, Madero, 5 de febrero, 5 de mayo y 16 de septiembre, la situación fue distinta, el tránsito fue más ágil de los peatones y se cumplió en lo posible de las medidas sanitaria.