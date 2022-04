Así son las rifas para las primeras filas de la conferencia

Con el objetivo de que todos los medios puedan preguntar, esta semana inició la rifa de las primeras filas en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde este lunes, los asientos de las primeras tres filas son sorteados entre los reporteros y youtubers que asisten a la mañanera que se lleva a cabo en el salón Tesorería.

La rifa de los ansiados lugares inicia a las 06:25 horas cuando en seis bandejas marcadas con las seis categorías de medios - televisión, multimedia (incluye agencias), radio, redes sociales, prensa escrita (periódicos y revistas) y digital- se depositan los nombres de los reporteros acreditados y cinco minutos después, a las 06:30 horas, una persona de Comunicación Social de Presidencia elige a tres reporteros de cada categoría.

"En las dos primeras filas hay siete sillas y en la tercera seis. Todos los días se realizará la designación aleatoria de los lugares de cada tipo de medios, como se ha hecho hasta ahora".

El séptimo asiento de las dos primeras filas se sorteará según el tipo de medio que tenga más representantes hasta las 06:30 horas.

"Por ejemplo, si hay más representantes de medios digitales o periódicos, se sortearán dos lugares de este tipo de medio para ocupar la primera o segunda fila. En la tercera solo se sortearán los seis lugares de cada tipo de medio".

Todos los días se realizará un sorteo nuevo y los medios de comunicación que hayan preguntado el día anterior no podrán participar en el sorteo del día siguiente, por lo que deberán ocupar un lugar a partir de la cuarta fila para dar oportunidad a nuevos comunicadores de hacer uso de la palabra.

En el caso de no haber tenido la oportunidad de preguntar, podrán participar de nuevo en el sorteo del día siguiente.

Se aclara que la designación de lugares no garantiza que se otorgue el uso de la voz y esto seguirá dependiendo de la designación que hace diariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un estudio hecho por la agencia SPIN, dirigida por Luis Estrada, -quien desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador ha analizado las conferencias mañaneras- indica que quienes se sientan en la primera fila tienen un 53% de posibilidades de preguntar, mientras que quienes están en la segunda fila tienen un 23% de probabilidades de cuestionar al Mandatario federal.