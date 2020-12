Así sorprendieron estos alumnos a su profesor en una clase virtual

Desde hace 10 meses, la pandemia por Covid-19 cambió a la vida de todas las personas en todo el mundo.

Uno de los cambios más relevantes que hemos experimentado nosotros o nuestros familiares o amigos es la necesidad de tomar clases remotas, por lo que las anécdotas de esta modalidad no han parado desde que inició este nuevo estilo de vida.

Desde infiltrados en las clases que han hecho enojar a maestros y alumnos, hasta peleas entre docentes y estudiantes, las clases virtuales han regalado momentos de estrés, risas, pánico, enojo, aburrimiento, frustración y otros sentimientos.

El caso más reciente es el de un video difundido a través de la plataforma Tik Tok, que se ha vuelto viral al mostrar la reacción de un profesor que es sorprendido de manera positiva por sus alumnos.

El grupo de la clase Desarrollo de proyectos de análisis de datos del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey, quiso reconocer la labor del profesor Bautilio Lorenzo Batista, por lo que el alumno Rodrigo Leal tuvo la idea de escribirle mensajes de agradecimiento a quien ha sido "un profesor entregado a su trabajo" durante este tiempo.

Rodrigo propuso la idea en el chat de WhatsApp que tiene con sus compañeros de clase para que todos participaran del agradable momento; sin embargo, sólo nueve de los 33 alumnos de la clase contestaron afirmativamente a la propuesta.

Rodrigo volvió a insistir y fue así como consiguió que todos fueran parte de la grata sorpresa, que conmovió al profesor hasta las lágrimas.

Leal le pidió a sus compañeros que se conectaran a la clase del profesor Bautilio 10 minutos después de que comenzara para que el profesor pensara que nadie se uniría.

Luego de que el profesor preguntara si había algún problema con la conexión por no ver las cámaras encendidas de sus alumnos, uno a uno comenzó a aparecer en sus pantallas y a mostrar sus mensajes de agradecimiento escritos en hojas de colores.

"Tilo", como le dicen de cariño sus alumnos, se mostró emocionado y conmovido por las muestras de afecto que le brindaron.

"Gracias, muchas gracias, qué lindos todos... ¡Qué regalo tan hermoso!... ¡Qué sorpresa tan agradable, yo no me esperaba esto!", dijo el profesor al ver las palabras escritas por sus alumnos.

"Gracias maestro", "muchas gracias por la clase", "gracias por tanto, profe Tilo", "Muchas gracias por todo", son algunas de las palabras que alumnos del Tecnológico de Monterrey le mostraron a su maestro Bautilio Lorenzo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Rodrigo menciona que aunque la idea la tomó de un video que vio en la misma plataforma donde fue publicado, le pareció una buena idea para mostrarle su agradecimiento a "Tilo".

"Esto lo hicimos por reconocimiento al profesor, por él y para él, fue con mucho cariño, ya que considero que es un profesor que merece esto y más", dijo el estudiante.

Hasta el momento, el video subido a la cuenta de Tik Tok de Rodrigo Leal cuenta con 17 mil likes y 58 mil reproducciones.

Los alumnos del tercer semestre de Ingeniería industrial y de sistemas se sintieron muy felices por la reacción del profesor y las respuestas en redes sociales no se hicieron esperar, pues varias personas que dicen ser exalumnos del profesor mencionaron que Bautilio es de los mejores profesores que les pueden tocar en la vida.