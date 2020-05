Asilo de ancianos tiene brote de Covid-19 en Nuevo León

La Secretaría Estatal de Salud de Nuevo León, reportó un brote de Covid-19 en un asilo de ancianos del área metropolitana, donde hay por el momento siete personas contagiadas entre internados y personal que atiende la estancia geriátrica.

Manuel de la O Cavazos, titular de Salud en el estado, informó que el lunes entre las 23 y 23:30 horas la directora del asilo reportó la situación, y a primera hora de este martes acudieron médicos de la Secretaría para realizar pruebas de PCR los 44 ancianos y 48 empleados.

Agregó que se proporcionaron pulsioxímetros para que se cheque a los pacientes, que hasta el momento están en buen estado clínico, tienen fiebre pero no muy intensa, comen con normalidad y ninguno presenta disminución en la saturación de oxígeno, ni tiene respiración agitada.

No obstante, Manuel de la O señaló que el tema lo mantiene preocupado porque el promedio de edad de los 44 internos es de 84 años de edad, y son población vulnerable, pues recordó que en algunos países donde se presentaron brotes de Covid-19 en asilos de ancianos, falleció la mayoría de los internos.

Por el momento, mientras no se tengan los resultados de las pruebas, afirmó, todos son sospechosos de la enfermedad, por lo cual a todos se les realizaron las pruebas, incluso al personal que los atiende, ya que se deberán tomar medidas drásticas para romper la transmisión del virus.

El secretario recordó que desde que se tomaron las primeras medidas de la contingencia sanitaria, se prohibieron las visitas a los asilos de ancianos, pero el brote inició por una cocinera que acude cada tercer día a trabajar y contagió a otra compañera, después de la directora, y posteriormente a algunos internos.

En otro orden, De la O Cavazos agregó que además del cierre de panteones y pastelerías los días nueve y diez de mayo, para evitar que haya aglomeraciones y riesgo de un aumento en la cifra de contagios, con motivo del Día de las Madres, también se ordenó el cierre de florerías. "Por el momento no es conveniente regalar flores, demuéstrenle a su madre el amor de otra manera", expresó.

Durante la conferencia de actualización de casos Covid-19 en la entidad, el secretario mencionó que ya son 850 personas que han contraído la enfermedad, entre confirmados por el Indre y los que dieron positivo en laboratorios y hospitales privados, 22 más que el lunes, mientras la cifra de defunciones llegó a 25, con el deceso de un hombre de 90 años de edad en una clínica del IMSS. Actualmente hay 87 pacientes hospitalizados, 15 de ellos en situación crítica.

En la misma conferencia, Roque Segovia, director de Salud Mental de la Secretaría Estatal de Salud, puso a disposición de la población en general varios teléfonos para atender a personas que presenten algún trastorno mental con motivo de las presiones y temores que genera la pandemia, o recaen o agudizan su dependencia de las drogas o el alcohol.

Afirmó que en países como China, se dispararon este tipo de problemas en cerca del 40 por ciento, y en la entidad, mientras en la primera semana de la contingencia sanitaria había de 40 a 50 consultas por semana, mediante llamadas telefónicas o videoconferencias, ahora son 400 por semana, también porque muchos especialistas suspendieron las citas que tenían programadas.

La atención es brindada por la Secretaría de Salud, n universidades y colegios de psicólogos y de psiquiatras.