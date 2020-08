Asilo municipal en Oaxaca registra brote de Covid-19; hay 13 hospitalizados

La Casa Hogar para el Adulto Mayor, que depende del sistema DIF municipal en Oaxaca de Juárez, reporta un brote de Covid-19 entre las 45 personas que ahí reciben atención y el personal que se las brinda, confirmó Simón Sandoval Rubio, director del DIF municipal.

En entrevista radiofónica con una estación de alcance estatal, el funcionario reconoció el brote e informó que hasta el momento suman 13 los adultos mayores que ha requerido ser hospitalizados por presentar síntomas moderados de la enfermedad.

Aunque puntualizó que de esos 13 ancianos internados, seis han salido por su propio pie del hospital, siete siguen hospitalizados y que hay otros adultos mayores con síntomas leves que están aislados y permanecen en la Casa Hogar.

Dijo que se han aplicado pruebas rápidas tanto a los demás habitantes del asilo como al personal que los atiende, pero no dio a conocer cuántas pruebas han resultado positivas.

De acuerdo con Sandoval Rubio, desde que inició la contingencia sanitaria, la Casa Hogar tomó medidas preventivas como la reducción de visitas de familiares, la instalación de filtros sanitarios y la prohibición de acceso a personas que llevan comida o actividades a los adultos mayores.

"Desafortunadamente los casos de Covid-19 en nuestra ciudad han aumentado y algunas personas de nuestra Casa Hogar se contagiaron. No tenemos identificado cómo entró el virus, pero el filtro nos ayudó a detectar a la primera persona con sintomatología de Covid", señaló.

Según el funcionario municipal, los adultos mayores que presentan síntomas que no ponen en riesgo su vida se quedan aislados, mientras que los que tienen síntomas moderados son canalizados al Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Epidemiológica de los Servicios de Salud (SSO).

"Hemos estado muy coordinados con la Unidad de Inteligencia, hemos aplicado pruebas rápidas, no sólo a los adultos mayores, también al personal que colabora en nuestra Casa Hogar, algunas personas han resultado positivas y hemos iniciado con los protocolos", declaró.

Aseguró que al seguir estrictamente las medidas, hasta el momento se ha logrado "administrar" el brote, y destacó que ninguno de los usuarios ha fallecido, por lo que consideró que se ha actuado a tiempo, al canalizarlos a hospitalización en cuanto presentan síntomas moderados.

Esta Casa Hogar de Oaxaca de Juárez atiende a 45 adultos mayores que no tienen familia, o qué aunque la tienen, la falta de recursos económicos les impide proporcionarles condiciones de vida digna.

Ante este brote de Covid-19, el ayuntamiento capitalino informó que en dos ocasiones han realizado la desinfección de las áreas comunes de la Casa Hogar para el Adulto Mayor, "con el propósito de reforzar la higiene y evitar riesgos a la salud de las y los usuarios".