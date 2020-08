Asisten a orca negra debilitada cerca de muelle de Cozumel

Una orca negra, que presentaba debilitamiento y baja movilidad en las inmediaciones de un muelle de Cozumel, es asistida por veterinarios especializados en mamíferos marinos de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, (AMHMAR).

La intervención ocurrió a solicitud de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales (Conanp), con facultades para auxiliar al ejemplar.

La falsa orca (Pseudorca crassidens) fue detectada el 15 de agosto pasado, cuando se encontraba cerca del muelle de la isla, con respiraciones cortas y superficiales, con un olor fétido durante la exhalación.

Estos animales suelen habitar en aguas profundas, por lo que su presencia en aguas someras llamó la atención de las autoridades, quienes solicitaron el apoyo de especialistas para auxiliarle.

La AMHMAR informó que los veterinarios aplicaron antibióticos de amplio espectro, como parte del tratamiento.

El ejemplar no ha requerido de asistencia para flotar o respirar, por lo que no ha sido necesario su traslado a una instalación de mamíferos marinos, de las dos que existen en Cozumel.

Los expertos en manejo y medicina veterinaria especializada de mamíferos marinos de la asociación, pertenecientes a la Red de Varamientos de Mamíferos Marinos de Quintana Roo, monitorean y alimentan a la distancia al animal, realizando contención física para la aplicación de medicamentos, con la supervisión de los inspectores de la Procuraduría ambiental, tal como lo establece el Protocolo de Atención para Varamiento de Mamíferos Marinos publicado el 17 de junio de 2014 como anexo de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).

La falsa orca es un cetáceo con dientes, que forma parte de la familia de los delfines. Vive en aguas profundas o pelágicas y es una especie cosmopolita que habita las zonas templadas y tropicales de todo el mundo, detalló la AMHMAR.

Su estado de conservación a nivel global, de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es "NT" "Near Threatened", es decir "casi amenazada", debido a que algunas de sus poblaciones están próximas a desaparecer, como por ejemplo en Hawaii, donde la población local ha disminuido considerablemente desde el 2012 y desde el 2018 se hacen esfuerzos para reproducirla bajo cuidado humano y reintroducirla a su hábitat.

"Se espera que el ejemplar mejore, para que sea guiado hacia aguas profundas para su reintroducción al medio silvestre", indicó la asociación.