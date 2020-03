Aspirantes a dirigencia de Morena pactan elección en mayo

Aspirantes a la dirigencia nacional de Morena acordaron, a contracorriente del dirigente Alfonso Ramírez Cuéllar, empujar una convocatoria para ir a relevo interno del liderazgo en pleno pico de la contingencia por Covid-19, con levantamiento de encuestas abiertas del 12 al 21 de mayo y toma de posesión 26 de mayo.

El borrador lo consensuaron al menos Mario Delgado, líder de los diputados federales de Morena y el senador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, aunque en las conversaciones también participó la secretaria general, Yeidckol Polevnsky.

Según Rojas Díaz Durán, el líder provisional, Alfonso Ramírez Cuéllar, busca favorecer a Bertha Luján, la otra aspirante, con una convocatoria a encuesta cerrada a los militantes, lo que a su juicio incumpliría la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó el relevo de liderazgos en Morena por encuesta abierta.

La propuesta de ir a encuesta abierta, según el proyecto, es para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal, mismo que además puso como un plazo de 120 días para la renovación de liderazgos en Morena, mismo que vence en junio próximo, pues no se ha pronunciado sobre un eventual aplazamiento por la contingencia sanitaria obligada por la pandemia de coronavirus.

De acuerdo al documento se plantea que habría campañas del 16 de abril al 11 de mayo, para dar pie al levantamiento de encuestas, del 12 al 21 de mayo.

No se habla sobre las modalidades de levantamiento de encuestas (telefónica, por internet, o presencial, casa por casa) pues habrá una Comisión de Encuestas con representación de todos los aspirantes y donde se analizará la metodología. Además se propone que podrá haber 3 encuestas "espejo" para dar certeza al proceso.

En las campañas, el tope de gasto sería de 50 mil pesos de manera individual y de 100 mil por fórmula (presidente-secretaria general), además de que los aspirantes podrían tener acceso al financiamiento del partido.

Los resultados serían dados a conocer el 25 de mayo para la toma de posesión el 26 de mayo.

Según la propuesta el registro de aspirantes será sin prórrogas del 8 al 10 de abril ante la Comisión Nacional de Elecciones y para participar no tendrían que pedir licencia al cargo en caso de que quien aspire sea dirigente, funcionario público o representante popular.

Sólo se establece que, como marca el Estatuto no podrán ocupar el cargo (ya una vez electos) "salvo que se separen del cargo, mediante la solicitud de licencia o renuncia respectiva que presenten hasta antes de tomar posesión del cargo de dirección ejecutiva para el que resultaron electos", lo que podría ser el día mismo de la toma de posesión.