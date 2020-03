Aspirantes a la dirigencia de Morena pactan encuesta abierta

Los aspirantes a la dirigencia nacional de Morena Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky y Alejandro Rojas Díaz Durán acordaron presentar "un proyecto conjunto de convocatoria" a elección de liderazgos morenistas mediante encuesta abierta.

Los tres habrían acordado no permitir que el relevo de la dirigencia del partido sea mediante padrón "patito" y en "encuesta cerradita" como se pretende, acusó Rojas.

"No aceptaremos una convocatoria amañada y avalada sólo por los afines a la nomenclatura, así sean gobernadores", estableció el senador suplente, quien recordó que la encuesta que defina a la dirigencia morenista deberá ser a padrón abierto como ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El pasado jueves los aspirantes Yeidckol Polevnsky, Alejandro Rojas Díaz Durán y los representante del diputado Mario Delgado, el también legislador Sergio Gutiérrez, se reunieron con el dirigente provisional Alfonso Ramírez Cuéllar para avanzar en los acuerdos sobre la emisión de la convocatoria.

Hoy domingo, Rojas difundió un video en el que advirtió que Delgado, Polevnsky y él han unido posturas respecto a la encuesta abierta. "No voy a permitir que haya un albazo en la convocatoria de Morena, que lo vayan sabiendo", dijo el senador suplente.

Además, acusó que contrario al acuerdo del Consejo Nacional de Morena del fin de semana pasada, en que se respaldaron las medidas de sana distancia ordenadas por el gobierno federal, Ramírez Cuéllar acudió a Veracruz a "imponer una dirigencia estatal".