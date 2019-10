Aspirantes a Rectoría de la UNAM se comprometen a defender autonomía

Los aspirantes a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se comprometieron a preservar y defender la autonomía de la institución, a mejorar la gestión de recursos y buscar la forma de incrementar su cobertura, para lo cual se necesita un mejor presupuesto y apostar a la tecnología.

La tarde de este sábado, Radio UNAM y TV UNAM transmitieron, por orden alfabético, los mensajes de Angélica Cuéllar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; el rector Enrique Graue Wiechers; y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte, quienes buscan ser rectores para el periodo 2019-2023.

En caso de ser reelecto, Graue Wiechers se comprometió a mantenerse "desligado de todas las fuerzas políticas, actuando con firmeza pero con prudencia". Dijo que es necesario explicar mejor la importancia de la autonomía y "desarrollar acciones para que se comprenda mejor".

Se necesita presupuesto específico para cumplir las demandas del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que las universidades públicas deben aumentar la matrícula; también reclamó que si bien se ha mantenido el presupuesto para la UNAM, se ha reducido para el desarrollo de ciencia y tecnología.

Respondió a las acusaciones de que los científicos realizan "turismo académico" al señalar que la movilidad a otros países "no tiene finalidades turísticas" sino que es "necesaria" puesto que posiciona a la universidad y su quehacer en el entorno internacional.

"Coincido con la necesidad de ampliar la oferta Nacional de educación superior y continuaremos esta expansión si y sólo si existe el financiamiento específico para ello. Yo les quiero confirmar que en caso de ser reelecto, la universidad no crecerá a expensas de la calidad educativa que brindamos", dijo.

"La austeridad siempre será saludable pero ello no debe implicar carencias o cancelación de proyectos vitales".

Angélica Cuéllar defendió la autonomía universitaria al señalar que esta cualidad no se debe dar por sentado, y que es "una conquista permanente" que se alcanza con el trabajo de la comunidad. Apeló a la pluralidad política que existe dentro de la UNAM pero destacó que a pesar de ella, las decisiones se toman dentro de la institución.

"Todas las voces, las disposiciones políticas respetuosas del espíritu universitario tiene cabida en esta gran institución. No obstante, es preciso dejar muy claro que las decisiones académicas y de gobierno y las administrativas competen únicamente a la comunidad universitaria", dijo.

Es necesario desconcentrar los trámites administrativos y revisar la Ley Orgánica de la universidad para adecuarla a la legislación federal para utilizar y transparentar mejor el uso del presupuesto. Reconoció que se tiene que cambiar la estrategia de seguridad, por una que sea preventiva.

Sobre la autonomía, Pedro Salazar consideró que esta se debe traducir en el quehacer de la UNAM, el cual debe tener imparcialidad política: "Nuestra agenda prioritaria debe ser trazada por los universitarios. Debe ser una agenda de mediano y largo plazo", dijo.

Reconoció el reclamo de aumentar la cobertura de la institución pero ante sus "capacidades limitadas", la UNAM debe aliarse con otras universidades, "para lograr conseguir los recursos que nos permitan contar con la infraestructura en todo el país" para llegar a los aspirantes a través de la educación a distancia.