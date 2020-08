AstraZeneca calcula que el costo por dosis de la vacuna no excederá los 4 dólares

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al señalar que aún no se tiene un precio final, Sylvia Lorena Varela Ramón, presidenta y directora general de AstraZeneca México, informó que se prevé que el costo por cada dosis de la vacuna para hacer frente al Covid, que producirá México y Argentina, no excederá los cuatro dólares (alrededor de 80 pesos).



En conferencia de prensa que encabezó el presidente López Obrador, la directora de AstraZeneca señaló que los costos de manufactura son menores a los que se registran en Europa.

"Hemos establecido cadenas de suplir y de manufactura en diferentes partes del mundo. Esas cadenas de suplido tienen costos diferentes, dichosamente la cadena de suplido que hemos establecido acá entre México y Argentina es una cadena de suplido que inicialmente nos está dando costos que parecieran ser menores a los costos que hemos visto en otros lugares en Europa.

"No tenemos el precio final, porque lo estamos trabajando, pero no debe exceder, pasar de alrededor de cuatro dólares. Creemos que no va a exceder cuatro dólares por dosis, por ahí va a estar", dijo.