Astudillo retoma actividades tras superar Covid-19

El gobernador, Héctor Astudillo Flores, retomó sus actividades tras superar el Covid-19; lo hizo con un exhorto a la población de ser responsable y extremar cuidados sanitarios para permanecer en el color naranja del semáforo epidemiológico, y, así, evitar el regreso al confinamiento y la suspensión de actividades.

Señaló que no se trata de estar en el color naranja para abrir de manera irresponsable las actividades, sino que debe ser en forma gradual y con estricto respeto a las instrucciones desplegadas para salvaguardar la salud de la población.

"La responsabilidad es de todos, sí del gobierno, pero también de los ciudadanos, porque tienen claridad de lo que es correcto y lo que no es correcto en su salud", expresó.

Además, el mandatario estatal expuso que se trabaja con los ayuntamientos para reiniciar la reapertura de las actividades turísticas, las cuales serán de 30% máximo, y todo se llevará a cabo en orden y con la participación de las autoridades estatales y municipales.

"Lo más difícil de todo es la cantidad de paisanos que han fallecido, pensemos en eso, en los contagios y pongamos de nuestra parte para que nos vaya bien a partir del jueves en donde tenemos programada la reapertura", propuso el gobernador.

En la reunión efectuada en el Palacio de Gobierno, Astudillo Flores refirió que las autoridades federales han enviado 50 camas en módulos Covid-19 que serán distribuidas en Zihuatanejo, Acapulco y Chilpancingo, por lo que agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador.

También informó que la Cruz Roja, por gestión de la delegada de la benemérita institución, Susana Palazuelos, destinará 10 camas de terapia intensiva en Acapulco.

"Tendremos más espacios, no porque los queramos tener, sino para prepararnos. El tema es cuidarnos y evitar contagiarnos", añadió.