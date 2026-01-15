logo pulso
Atacan a balazos a agentes durante operativo

Por El Universal

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
HERMOSILLO, Son.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) fueron atacados a balazos mientras cumplían una orden de aprehensión por el delito de tentativa de homicidio contra un objetivo prioritario, en la zona rural del municipio de San Miguel de Horcasitas.

El agresor fue neutralizado y detenido; no se reportaron agentes lesionados.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas del miércoles 14 de enero, en el área conocida como campo Los Vergeles, sobre la carretera que conecta a Estación Pesqueira con San Miguel de Horcasitas.

En ese punto, un civil armado, identificado como generador de violencia, abrió fuego contra los agentes ministeriales durante el despliegue operativo.

Ante la agresión directa, los elementos de la AMIC repelieron el ataque conforme a los protocolos de actuación, logrando someter al presunto responsable, quien resultó lesionado durante el enfrentamiento y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En el lugar de los hechos, las autoridades aseguraron un fusil de asalto AR-15, una pistola calibre 9 milímetros, diversas dosis de droga presuntamente destinadas a la venta al menudeo, dinero en efectivo y un vehículo.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Agente del Ministerio Público para su análisis e integración a la carpeta de investigación correspondiente.

