Atacan a balazos a dos mujeres en Morelos

CUERNAVACA, Mor., marzo 16 (EL UNIVERSAL).- Un grupo armado atacó a tiros a dos mujeres en la colonia Los Presidentes del municipio de Tlaquiltenango, sur del estado. La Policía informó que a las 07:24 horas, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron a la calle Adolfo López Mateos por el reporte de dos personas heridas por disparos de arma de fuego.

Cuerpos de emergencia atendieron a las mujeres y las llevaron a un hospital, donde su estado de salud se reporta delicado. De los hechos no hay reportes de la Comisión Estatal de Seguridad y tampoco de la FGE.

Asimismo, por la tarde, autoridades municipales de Zacatepec reportaron la localización de una mujer sin vida, con signos de tortura, en la colonia Benito Juárez, en un camino de terracería. La víctima vestía una playera verde y un short azul, además estaba amarrada de las manos.

Los dos casos son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) y hasta la tarde no había reportes oficiales sobre algún detenido relacionado con el atentado y el crimen en Zacatepec.

En lo que va del año se han registrado más de 15 muertes de mujeres en la entidad y de éstos solo seis están reconocidos como feminicidios, confirmó la titular del Instituto de la Mujer, Isela Chávez Cardoso.

Explicó que el hecho de tipificar el feminicidio y no una muerte de mujer no depende del Instituto de la Mujer, aunque reconoció que se han incrementado las denuncias de violencia, pero esto obedece a un tema de visibilidad.

"Las mujeres se atreven a denunciar las agresiones que viven en los espacios públicos y privados, por eso decimos que no se trata de un aumento en la violencia sino de visibilidad", dijo.