Atacan a balazos casa y camioneta en Monclova; dejan un herido

En la ciudad de Monclova, sujetos armados atacaron a balazos una casa y una camioneta, e hirieron a un joven de 25 años de edad.

Durante el ataque sorpresivo, la troca recibió 23 impactos, aunque no se contabiliza aún la cantidad de proyectiles que se incrustaron en el inmueble.

Oficiales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) indagan para determinar la naturaleza de los hechos, reportó la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila (SSP).

En un boletín de prensa refirió que este lunes a las 08:43 horas de recibió un reporte en el Sistema de Emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego en un domicilio.

La persona que avisó dijo que "el incidente" se registraba en el cruce de las calles Felipe Carrillo Puerto y Pánfilo Natera, en la Colonia San Francisco, en esa ciudad, ubicada en la zona Centro de Coahuila.

Oficiales de la Policía Municipal de Monclova que acudieron al lugar a recabar información de testigos quienes dieron cuenta que mientras estaban en la calle, dos sujetos llegaron en un auto.

Ambos desconocidos, quienes iban armados, se bajaron del carro y abrieron fuego en contra de una casa, impactaron con las balas la fachada del inmueble junto con la camioneta tipo Pick Up, y después huyeron.

EL HERIDO

"Durante la agresión resultó herido Cristian, un joven de 25 años de edad, que recibió un balazo en la cadera del lado derecho, y quedó dentro de la vivienda".

Inmediatamente después, el lesionado fue trasladado en un automóvil particular a un hospital para su atención médica.

En el lugar fueron encontrados cartuchos percutidos de los calibres .223 y .9 mm y la FGE indaga para dar con los responsables y proceder conforme a la ley.