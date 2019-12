Atacan a policías en Uruapan

Guitarras, micrófonos y computadoras, fue algo de lo robado a las camionetas de Río Roma, la noche de ayer jueves.

Mike Hernández, mánager del duo musical, señala que se encuentran en comunicación con el gobierno de Guanajuato, luego de haber encontrado el vehículo que transportaba el equipo.

"Se llevaron todo el equipo, computadoras donde viene toda la secuencia del show. Para colmo fue en la noche y en un pueblito y pues no hay ministerios públicos 24 horas", señala.

La camioneta fue asaltada al filo de las 21:15 horas de ayer jueves, aproximadamente a un kilómetro de Villagrán, Guanajuato.

Nadie resultó lastimado durante el robo, pero el equipo de los autores de "Vida nueva" y "Hoy es un buen día", no está asegurado.

"Ya no se aseguran los equipos por la misma inseguridad, solo aseguran un equipo si está en un estudio de grabación", precisa Hernández.

"Antes sí, pero ahora como se han robado demasiados (equipos), desgraciadamente, ya no les sale a los seguros (compañías)", agrega.

Este fue el segundo robo que padece Río Roma, luego de que en marzo pasado le ocurriera a su equipo que viajaba sobre la carretera Copándaro- Pátzcuaro.

Pese al ilícito en su contra, los hermanos José Luis y Raúl Roma se presentarán esta noche de viernes en Uriangato, Guanajuato.

"Hoy hacemos el show ahí", subraya Hernández.