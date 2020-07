Atacan a policías y asesinan a cuatro personas en Zamora, Michoacán

El saldo de una madrugada violenta en el municipio de Zamora, Michoacán, fue de una patrulla de la Policía Municipal baleada y cuatro personas asesinadas a tiros adentro de su vivienda.

Los reportes indican que en las primeras horas de este jueves una unidad policial fue baleada por varios sujetos desde tres vehículos en movimiento.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que de ese hecho no resultaron oficiales lesionados.

La dependencia estatal indicó que, derivado de este hecho, montó un operativo con Guardia Nacional y Ejército Mexicano en ese municipio colindante con Jalisco.

En sus recorridos, fuerzas estatales y federales localizaron y aseguraron tres vehículos presuntamente utilizados en el ataque a la patrulla y sus tripulantes.

Durante el operativo, la SSP, Guardia Nacional y Sedena recibieron el reporte de un ataque al interior de una vivienda en la colonia Ferrocarril.

Dentro del domicilio particular, las autoridades encontraron los cuerpos de dos mujeres y dos hombres asesinadas a balazos.

Hasta el momento no han dado a conocer la identidad de las víctimas de ese multihomicidio ocurrido en Zamora, el segundo municipio más violento de Michoacán.

Zamora es también el lugar de la entidad donde más ataques a elementos policiales se han registrado y donde más mandos han sido asesinados.

En esa región se disputan el territorio el cártel Jalisco Nueva Generación y "Los Viagras"; dos de los grupos criminales más sanguinarios del país.