Atacan casa de adolescente que mató a gato en Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Ags., julio 14 (EL UNIVERSAL).- Dos hombres encapuchados incendiaron con bombas molotov la casa de una adolescente que supuestamente mató un gato que le habían dado en adopción y subió a las redes sociales las imágenes del animal destazado.

La agresión fue captada la mañana de este viernes en un video que fue subido a las redes. En la grabación se observan dos hombres vestidos de negro con el rostro cubierto que lanzan artefactos y que corren mientras el fuego de extiende en el inmueble. También se observa a otro hombre que recoge un objeto de la banqueta y corre.

Vecinos pidieron ayuda a la Central de Bomberos para sofocar el fuego en el domicilio de la colonia Jesús Terán, y advirtieron que había sujetos en el interior. No se reportaron personas heridas.

Esta semana en una página de Facebook se subieron fotografías del gato al que se le abrió el abdomen. En el muro aparecen diversos mensajes: "Busco un animal en adopción que no sea tan grande ni tan ruidoso, lo cuidaré mucho".

Ahí se publicó una fotografía con la frase: "Qué gato tan lindo he encontrado, veremos qué pasa", después, una serie de imágenes del animal sin vida con los mensajes: "Ya se durmió", "Tenía calor, así que le ayudé un poco", "Les manda saludos el gato".

El nombre real de la jovencita fue difundido por cibernautas

Integrantes de la asociación civil Ángeles con Patitas Aguascalientes presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la menor que presuntamente mató a un gato, le sacó los órganos y publicó su "hazaña".

Defensores de los animales también realizaron una manifestación pública y exigieron que se castigue de forma ejemplar a la adolescente, con el mismo propósito denunciaron la violencia animal ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa).

En las redes sociales se multiplicaron mensajes de desprecio en contra de la menor con imágenes del domicilio de la menor. Advirtieron que su familia se estaba mudando de casa. "Ya están sacando las cosas", compartieron.

La activista Daniela Campos señaló que acudió a la fiscalía y que ahora se espera que caiga todo el peso de la ley, en contra de quien resulte responsable.