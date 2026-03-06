Atacan comandancia de Luis Moya, Zacatecas

Zacatecas, Zac.- La tarde de este jueves se registró un ataque del crimen organizado contra la comandancia municipal de Luis Moya, donde se hizo estallar, presuntamente, un vehículo que dentro tenía explosivos, por tanto, la onda explosiva dejó un saldo de tres policías heridos y también resultaron dañadas varias viviendas.

Por su parte, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de gobierno, a través de sus redes confirmó que el ataque contra la comandancia municipal de Luis Moya y dijo que fue con un artefacto explosivo y que tres policías quedaron heridos tras la agresión, quienes "están fuera de peligro", al señalar que tienen "heridas menores".

También mencionó que, en estos momentos, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, así como la FGR ya "realizan los peritajes correspondientes para determinar la naturaleza de dicha explosión".

El funcionario también mencionó que se tiene conocimiento que los presuntos responsables del ataque "huyeron hacia Aguascalientes", por lo que se solicitó la coordinación con el vecino estado para capturarlos.

Ante esta situación, dijo que se ha desplegado un fuerte operativo en Luis Moya y la región sureste de la entidad.