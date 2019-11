Atacantes de Tenorio trabajaban con narcomenudistas: Fiscalía

Los jóvenes que le solicitaron una fotografía a Francisco Tenorio, alcalde de Valle de Chalco, antes de que uno de ellos lo asesinara, trabajaban con grupos narcomenudistas o "tiradores de droga" en la zona, confirmó el fiscal general Alejandro Gómez Sánchez.

En entrevista, el fiscal se negó a brindar detalles sobre el caso para no entorpecer las indagatorias y pidió no señalar líneas de investigación sobre el posible móvil, porque realmente entorpecería el trabajo.

Gómez Sánchez aclaró que aguardará hasta que detenga a los autores materiales del homicidio, quienes darán información sobre el responsable de ordenar el asesinato de Tenorio Contreras.

Además, precisó, cuentan con una orden de aprehensión contra el líder de los jóvenes que se tomaron la fotografía con la víctima, uno de ellos señalado como el responsable de accionar el arma en contra del alcalde y de su secretario particular, a bordo de una camioneta.

Francisco Tenorio falleció el sábado pasado, luego de permanecer hospitalizado cuatro días tras recibir un balazo en la cabeza, esto, al término de una gira por el fraccionamiento Geovillas Asunción.