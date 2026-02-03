Ataque a alcaldesa de Ayotoxco en Tlaxcala

Ciudad de México, 3 feb (EFE).- La presidenta municipal de Ayotoxco (estado de Guerrero, sur de México), Alicia Guerrero, fue atacada a balazos este martes en una carretera federal, en el estado de Tlaxcala (centro del país), cuando se dirigía a una reunión en el Senado mexicano, ubicado en la Ciudad de México.

Según los primeros reportes, la alcaldesa resulto ilesa, mientras que su chófer recibió dos balazos, y el vehículo quedó con 10 impactos de bala.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 hora local (10:30 GMT), en una carretera federal, cerca de la caseta de cobro de Cuapiaxtla, Tlaxcala, adonde los tripulantes alcanzaron a llegar para pedir ayuda.

Autoridades del estado de Puebla, colindante con Tlaxcala, fueron las primeras en llegar a la zona para asegurar el sitio y atender a las víctimas.

El secretario de Seguridad de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que tras el ataque se desplegó un operativo en conjunto con la Guardia Nacional, al tratarse de una zona federal.

Según el funcionario, el ataque podría estar relacionado con un asalto, ya que previamente se registró un robo armado en el mismo tramo vial.

"Horas antes, en ese mismo tramo se había registrado un asalto por una banda de asaltantes", afirmó a medios locales.

No obstante, la investigación está a cargo de la Fiscalía de Tlaxcala, que hasta el momento no ha precisado más detalles del ataque.

Esta agresión armada ocurre en un clima de violencia persistente contra funcionarios en México, tras el ataque a tiros el miércoles pasado contra dos diputados opositores en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa (norte de México).

También se da tras cumplirse tres meses del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, en el estado de Michoacán (oeste), un crimen que conmocionó al país por el nivel de violencia que se vive en las calles.

Según recoge la organización Data Cívica en su estudio 'Votar entre Balas', un reporte de agresiones para entender la violencia político-criminal en el país, "el poder municipal es el eslabón más vulnerable frente al control territorial del crimen organizado" y casi el 80 % de las víctimas de violencia político-criminal en México se concentran en este nivel.