Ataque armado contra indígenas triquis deja un muerto y 2 heridos en Oaxaca

Un grupo armado emboscó a indígenas triquis en el paraje Tres Cruces en el camino a Santiago Juxtlahuaca, municipio de la Mixteca de Oaxaca. El ataque ocurrió este lunes, alrededor de las cinco de la tarde, por el cual reportan una persona asesinada y dos más con heridas de bala.

La comunidad triqui Río Ceniza confirmó el atentado y precisó que la persona fallecida en la emboscada fue Ismael Cruz García, y los heridos Antonio Ramírez Martínez y Mario Ramírez Díaz, los tres originarios de esta población.

"Estamos preocupados por la salud de los heridos y consternados por la muerte de Ismael Cruz García, a mano de los cobardes que en sus discursos hablan de paz y de la armonía y en los hechos asesinan a sus hermanos triquis que hoy enlutan a nuestra familia", manifestó.

En un comunicado, aseguraron que son gente de trabajo y de paz que no han tenido problemas con ninguna de las demás comunidades hermanas, que buscan igual que ellos, el desarrollo para su gente, educación, salud, trabajo y alimentación.

La comunidad responsabilizó a Macario García Merino, dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y a Ramiro Domínguez García, dirigente de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), como los autores intelectuales de la emboscada contra sus compañeros.

Finalmente, exigieron tanto al gobierno federal, al gobierno del estado y al municipal, que "no dejen en la impunidad la muerte de nuestro compañero Ismael un joven con mucho futuro".

Por su parte, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) calificó este ataque armado como un duro golpe contra el llamado para establecer acuerdo de paz en la zona triqui y exigió el esclarecimiento de los asesinatos; demandó que no haya impunidad.

Apenas en los últimos días de octubre, organizaciones sociales del pueblo Triqui retiraron bloqueos en accesos carreteros de comunidades de Santiago Juxtlahuaca que mantenían por dos semanas, tras una mesa de diálogo con integrantes del gobierno del estado

En ese momento establecieron una mesa de trabajo en la explanada de la agencia municipal de La Sabana, Santiago Juxtlahuaca, encabezada por el subsecretario de Gobierno, Carlos Alberto Ramos Aragón, "con el propósito de restablecer la paz social y el estado de derecho en la zona." Ahora, con el reporte de esta reciente emboscada, se reaviva la tensión de conflicto en la nación triqui.