Ataque armado deja un agente de GN muerto y dos soldados heridos

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., junio 19 (EL UNIVERSAL).- Al menos un agente de la Guardia Nacional muerto, dos soldados heridos y cinco personas detenidas dejó un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad federales y estatales y presuntos integrantes de la delincuencia en una carretera de Chiapas, informaron fuentes oficiales.

El choque armado ocurrió la tarde de este lunes en el tramo carretero Ocozocoautla de Espinosa -Villaflores, en la región Frailesca de Chiapas.

Los soldados, los agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaban patrullajes por la carretera, a la altura del desvío La Gloria, cuando fueron atacados por personas armadas desde un rancho.

Los militares y policías que se movilizaban como Base de Operaciones Mixtas (BOM) repelieron la agresión y después catearon la propiedad rural.

En el despliegue se aprehendió a cuatro hombres y una mujer. Aseguraron, además, armas de fuego, cartuchos y vehículos.

De acuerdo con las fuentes de seguridad, el enfrentamiento registrado poco después de las dos de la tarde de este lunes se prolongó durante 25 minutos.

Las autoridades no precisaron si la balacera dejó presuntos delincuentes muertos o heridos.

Otras versiones no confirmadas señalaron que durante el combate habría fallecido, además, un soldado del Ejército Mexicano.

El enfrentamiento desató el pánico y la zozobra entre los pobladores de la zona. Además, helicópteros sobrevolaron el área y trasladaron a los dos militares heridos a un hospital.

La carretera que enlaza las regiones Frailesca, Valles y Metropolitana, donde no se reportaron vehículos quemados, fue cerrada mientras se despejaba el área.