Ataque armado en pista clandestina

En el municipio de Guachochi, Chihuahua, Ejército mexicano fue emboscado

Por El Universal

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Ataque armado en pista clandestina

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- En las últimas horas se reportó un ataque armado en contra de elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) en el municipio de Guachochi, Chihuahua.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del sábado, cuando elementos de la Policía Estatal recibieron un reporte por detonaciones de arma de fuego en contra de personal del Ejército Mexicano, cuando realizaban un operativo para destruir una pista de aterrizaje de reciente creación en el municipio de Guachochi.

Según se detalló, el personal de la Secretaría de la Defensa se anticipó para iniciar su destrucción, sin embargo, fue ahí cuando dio inicio el ataque armado.

De manera oficial se detalló, que al atender la alerta y desplazarse a la zona, los agentes estatales detectaron, al aproximarse a la localidad de Los Tuceros, un vehículo Ford Raptor atravesado sobre una brecha, el cual obstruía el avance.

Fue ahí, que al asegurar dicha unidad, los elementos localizaron un segundo vehículo GMC color blanco, con blindaje artesanal, el cual se encontraba en presunto estado de abandono, pero al aproximarse a la zona donde se localizaba el personal del Ejército, los agentes fueron agredidos por civiles armados.

El reporte oficial señala que los policiales adoptaron una posición defensiva y repelieron la agresión, logrando superar a los atacantes en volumen de fuego, por lo cual los agresores, al verse rebasados, se dieron a la huida.

No se reportaron elementos lesionados, ni fallecidos en el ataque, ni tampoco detenidos.

En la zona se desplegó un operativo búsqueda, en el que fueron localizados diversos objetos utilizados por el grupo criminal, entre los que destacan: Un rifle Barrett calibre .50, una ametralladora, cinco armas largas, 22 cargadores, más de 5 mil 500 cartuchos útiles.

Tanto los vehículos como el arsenal asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

