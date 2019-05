Ataque en el Senado

Ciudad de México.- Poco antes de las 19:00 horas de este miércoles, un artefacto explosivo de tipo casero, en forma de libro, estalló en la oficina de la senadora Citlalli Hernández, de Morena, ubicada en el piso tres de la torre de oficinas del Senado.

La legisladora salió inmediatamente de su oficina hacia el servicio médico, que su ubica un piso abajo, alterada, con la vestimenta llena de polvo blanco y con leves quemaduras, de acuerdo con personal de las oficinas aledañas a la H-0324, donde atiende la senadora Hernández.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, indicó después que su compañera de bancada se encontraba fuera de peligro, con leves lesiones, y que estaban analizando si la trasladarían a un hospital del ISSSTE.

El piso fue acordonado por elementos de resguardo y de protección civil, quienes comentaron que no hubo fuego y que en el exterior de la oficina nadie escuchó ningún estruendo.

Citlalli Hernández escribió en sus redes sociales a las 22:00 horas, desde el cubículo de servicios médicos de la Cámara Alta, que se encontraba bien y fuerte, y que condenaba totalmente el acto "violento e intimidatorio" que sufrió en su oficina.

"Refrendo mi convicción de que la revolución de las conciencias y el cambio en este país se debe dar y se dará en forma pacífica. Agradezco su preocupación y cariño", expresó.

En conferencia de prensa por la noche, Ricardo Monreal Ávila confirmó que hasta ahora no se había querido reforzar la seguridad, pero "esto es una llamada de atención", por lo que en breve en el seno de la Junta de Coordinación Política plantearía extremar la seguridad. "Habrá más medidas, más restrictivas para el ingreso y revisión de paquetería. Este hecho es una llamada de atención que no podemos desoír. No conviene que haya carpetazo".

El zacatecano relató que una vez que tuvo conocimiento del suceso habló con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para que de manera inmediata enviara expertos en explosivos y a ministerios públicos, además de proporcionarles todo el material de video que requieran para hacer una investigación a fondo.

Ricardo Monreal señaló que al dialogar con la senadora Hernández le detalló que había recibido un paquete en forma de libro y que al abrirlo se activó el artefacto, y descartó que anteriormente haya recibido amenazas, pues "es una mujer muy tranquila, es de Iztapalapa, y es honorable, activa, de familia honesta y respetable", aseguró el legislador morenista.