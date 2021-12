"Ataque no fue por cuestión política"

Toluca, Méx.- La senadora morenista Martha Guerrero Sánchez descartó que el ataque armado que sufrió este domingo a bordo de su vehículo tenga una intención política o de género, y consideró que lo ocurrido es parte del grave problema de inseguridad que padecen los mexiquenses de manera cotidiana, por lo que pidió al gobernador Alfredo del Mazo y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) modificar la estrategia de seguridad.

En conferencia de prensa en el Poder Legislativo, acompañada del presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, y los diputados locales Daniel Sibaja, Nazario Gutiérrez y Yesica Rojas, la senadora mexiquense lamentó que la fiscalía haya salido a minimizar el incidente y tratar de normalizar la violencia e inseguridad.

Para no generar especulaciones sobre el ataque, la senadora explicó que el domingo, unos 15 minutos antes de llegar a Temoaya, sin razón ni justificación alguna, un automóvil Platina color gris, se le cerró de manera brusca a su vehículo y un hombre bajó armado a disparar cuatro veces.

"Quiero aclarar que no es una cuestión política, me han ofrecido seguridad, no estoy pensando en cambiar mi condición de trabajo. Me considero una persona que no ha generado enemigos, soy una persona tranquila y amanecí con más determinación de decirle a la gente que tenemos que cambiar eso", expresó.