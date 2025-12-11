Ataques a casas en Sinaloa son para marcar territorio

Culiacán, Sin.- En las últimas semanas se han multiplicado los casos de ataques criminales contra casas particulares y locales comerciales, principalmente en Culiacán y Mazatlán.

En total suman 159 las viviendas que han sido baleadas, vandalizadas o incendiadas. Tan sólo en la primera semana de diciembre, nueve casas de diversas categorías, además de un motel y un expendio de cerveza —ubicados en diversos sectores de la capital del estado— fueron blanco de actos de violencia con disparos e incendios.

El domingo en Mazatlán un matrimonio murió en el incendio provocado en su casa.

Estos ataques figuran dentro de una estrategia de intimidación y eliminación de posibles refugios de grupos rivales, en el marco de la guerra que sostienen en esta entidad Los Chapitos y Los Mayos, facciones en disputa dentro del Cártel de Sinaloa, advierten expertos.

Estos ataques se dirigen principalmente a residencias, pero también a negocios como restaurantes de comida japonesa, expendios de cerveza, moteles, tortillerías, locales comerciales y talleres.

La intención de estas acciones es dejar un claro mensaje: esos espacios ya no pueden ser ocupados y están marcados. En forma excepcional, en estos hechos se han presentado muertos o heridos.

"La impresión que se tiene sobre esta nueva modalidad delictiva es que no se busca causar muertes, sino enviar un mensaje a los dueños de las casas de que ya no están seguros en ellas y es preferible que abandonen la ciudad", plantea el investigador Isaac Tomas Guevara Martínez.

"Con estas acciones se da la impresión que uno de los dos grupos siente que va conquistando la plaza en disputa. Si se le busca una lógica a estos nuevos comportamientos de la violencia, por lo que se puede apreciar, estos ataques a balazos e incendios contra viviendas y negocios son mensajes a los adversarios, en el sentido de que deben huir de la ciudad", resaltó el investigador universitario.