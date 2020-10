"Ataques a la prensa envenenan la atmósfera", afirma Roberto Rock

El periodista mexicano Roberto Rock Lechón, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), advirtió que los ataques del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de sus colaboradores a medios de comunicación y a reporteros de ese país "envenenan una atmósfera" en la que surge el riesgo de incitación de violencia contra los periodistas.

El presidente López Obrador y su equipo asumen posturas que "resultan agraviantes para los medios de comunicación" y son un "esquema de presión y de hostigamiento" sobre la comunidad periodística de esa nación, dijo Rock Lechón en entrevista con EL UNIVERSAL.

Los posicionamientos del Mandatario federal y de su grupo de trabajo con el acoso a medios, reporteros, columnistas y analistas "envenenan una atmósfera en la cual no es difícil subrayar el riesgo de que atraiga violencia contra periodistas y que este tipo de clima represente una incitación a la agresividad contra los reporteros", recalcó.

Como jerarca de una comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que vigila el panorama hemisférico de la libertad de prensa, Rock Lechón afirmó que el "patrón de posicionamientos políticos" de López Obrador es similar al adoptado por presidentes y gobiernos para asediar a medios y comunicadores, como en Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"El posicionamiento del Presidente debe ser interpretado como intolerancia al trabajo esencial de la prensa" y su misión de informar con responsabilidad, independencia y pluralismo, recalcó.

La SIP, defensora de la libertad de prensa, con unas mil 300 publicaciones americanas afiliadas y con sede en Miami, Florida, monitorea el renovado choque del presidente López Obrador con la prensa, confirmó.

La confrontación se agudizó este año con frecuentes arremetidas del Presidente sobre medios y periodistas de México y del exterior, como en agosto anterior, al sancionar con medidas tributarias a la revista mexicana Nexos, que sufrió lo que la SIP interpretó como castigo "de intimidación o censura previa" y "pésimo precedente para la libertad de prensa" en ese país.

Control. Rock Lechón recordó que una labor fundamental del periodismo es "ejercer una vigilancia constante, consistente, de calidad e independiente sobre gobiernos y funcionarios electos.

"Es una tarea esencial que refleja, de manera muy clara, cuál es el concepto que debe tenerse para la libertad de expresión, que no le pertenece a los medios de comunicación sino a la sociedad, que se apoya en los medios para ejercer esta supervisión sobre los funcionarios en los que está depositado el mandato de conducir un gobierno", explicó.

Ese mandato "debe ejercerse con tolerancia por la crítica, sujeto a la vigilancia de la sociedad. En democracia, el gobierno obedece al conjunto de la sociedad", indicó, tras revelar que en la SIP "nos preguntamos mucho qué está ocurriendo en México".

Los medios colaboraron en México, al menos en los últimos 50 años, a "derruir el árbol del autoritarismo", alentar un diálogo plural e impulsar instituciones de transparencia y rendición de cuentas en todo ámbito de la democracia, relató.

La tarea de los medios innovó la vida democrática en México, fortaleció a los partidos de oposición, limitó los modelos de gobiernos centralistas, alentó la expresión "de voces disidentes" y de lucha por la democracia y consolidó "la tolerancia como esencia fundamental", aseveró.

A juicio de Rock Lechón, director general del portal La Silla Rota y exdirector editorial de EL UNIVERSAL, los medios mexicanos reflejaron la madurez de la sociedad y la actitud de una ciudadanía cada vez más participativa, y ayudaron a pavimentar los caminos en los que la oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó paulatinamente posiciones de poder cada vez más importantes.

"López Obrador pudo llegar a la Presidencia de la República gracias a esa nueva atmósfera de participación ciudadana, a la pluralidad de los actores políticos y a la apertura de los medios de comunicación. Es una ironía, una paradoja que, con ese antecedente, enfrentemos a un gobierno que busca deslegitimar, denostar, arrojar cuestionamientos cotidianamente sobre los medios", contrastó.

Publicidad. Al destacar que el gobierno mexicano presentó esta crisis como una tensión generada por los propios medios por la reducción del gasto gubernamental de publicidad, aclaró que "esto es verdad y es una buena noticia".

"Muchos medios se incomodaron, se indignaron por este recorte de publicidad que era necesario realizar para tener un gobierno más austero y una mayor transparencia en la relación entre los medios y el gobierno federal.

"Pero eso ni siquiera es factor dominante ni relevante que explique la postura de medios, columnistas, analistas, de prensa, televisión, radio, que es crítica y de independencia consistente respecto a lo que hace el gobierno", expuso.

Pese a la merma publicitaria oficialista para unos medios, la práctica política de favorecer a otros se mantiene, insistió.

"Persiste la presunta discrecionalidad de gobiernos anteriores en su relación con los medios. López Obrador otorga más inversión publicitaria a medios con los que se identifica, en la Ciudad de México y en el resto del país, o con los que se presume una especie de alianza política, y disminuye la que otorga a otros", denunció.

"Esto choca de manera directa con uno de los preceptos más importantes de la Declaración de Chapultepec", señaló en alusión a un pronunciamiento hemisférico emitido en 1994 en México y referente al ejercicio de la libertad de prensa.

Basado en uno de los preceptos de la declaración, subrayó que "la publicidad gubernamental no debe ser utilizada para castigar a medios independientes, críticos, y premiar a medios dóciles o afines al gobierno.

"Esto es lo que está alimentando el gobierno ante los medios. Es un abordaje muy desafortunado. Es un ejercicio de hipocresía, porque persiste el modelo de privilegios que el gobierno denuncia en esta situación", lamentó.