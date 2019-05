Ataques y señalamientos, así fue el debate a la gubernatura de Puebla

Durante la primera mitad del debate, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), los candidatos a la gubernatura de Puebla se acusaron de ser "flojo, criminal, vividor, defraudador, corrupto, traidor y hasta fifí".

Los golpes directos, se dieron principalmente durante la primera hora del encuentro entre los candidatos del PAN-PRD, Enrique Cárdenas y el morenista Miguel Barbosa; mientras que el priista, quien se mostró más mesurado, llamó a dejar atrás las confrontaciones que han llevado a Puebla a donde está.

En el primer bloque sobre "empleo y desarrollo regional", los tres aspirantes se dieron un primer agarrón.

El abanderado morenista fue el primero en lanzarse contra sus contrincantes, a quienes calificó como representantes de la corrupción, atraso y estancamiento. "Nosotros somos lo nuevo, somos la cuarta transformación", remachó tras afirmar que buscará mejorar la seguridad y fortalecer el andamiaje jurídico.

El candidato priista, Alberto Jiménez Merino, se lanzó contra los integrantes de Morena y PAN, a quienes acusó de haber sido aliados en el pasado y haber permitido que 75 de cada cien pesos que se invirtieron en Puebla sólo se destinaran en 16 municipios. "Se agravó con gobiernos pianistas y sus cómplices que en ese tiempo eran aliados y que hoy están en Morena", manifestó.

También defendió su patrimonio y rechazó que vaya a aumentar impuestos; anunció que será mediante inversiones y apoyo a sectores productivos para combatir el huachicol.

El candidato panista, Enrique Cárdenas, aseguró que su contrincante de Morena simplemente no es de fiar e incluso dijo que no está preparado académica, profesional ni "físicamente".

De inmediato obtuvo respuesta de Barbosa, quien aseguró que su contrincante llegaba al debate derrotado, pues nunca hizo campaña, fue flojo y se dedicó a hacer guerra sucia y difamar.

En los tiempos de réplica, Cárdenas nuevamente arremetió contra el morenista, a quien le recordó que desde hace tiempo le exigió una explicación de su fortuna sin obtener respuesta. "Las personas más cercanas describen su carrera como criminal", le increpó y acusó a Barbosa de gastar millones del senado sin comprobar y pedir moches de hasta 30 por ciento para bajar recursos a Estados.

"El candidato del PAN es flojo, no hizo campaña (...) se quedó con dinero de campaña, ha defraudado al fisco, al Conacyt y se volvió un vividor del presupuesto", reviró Barbosa.

El priista, recriminó que llevan casi un año en ese pleito sus contrincantes, por lo que dijo que es necesario dejar atrás los odios y rencores para sacar a Puebla adelante.

Los golpes se acrecentaron de un lado a otro conforme avanzó el análisis del primer tema.

El panista aseguró que Andrés Manuel López Obrador no quería que Miguel Barbosa fuera su candidato en Puebla, porque —señaló— representa todo lo contrario al presidente. "Usted traicionó al PRI, al PRD y a Andrés Manuel y va a acabar traicionando a los poblanos", le señaló el panista al morenista.

"Andrés Manuel es mi amigo desde hace 24 años y el rencoroso es la fichita de Cárdenas", contestó Barbosa.

En el tema Atención a comunidades indígenas y migración, los candidatos sólo trataron de refilón propuestas y nuevamente se dieron duro con docenas de adjetivos y calificativos.

El priista se lanzó contra ambos y denunció que jamás los ha visto trabajar ni recorrer en Puebla, por lo que cuestionó si tenían la capacidad para resolver los problemas.

El panista Cárdenas mantuvo sus jabs contra Barbosa, a quien señaló de no estar preparado para gobernar ni estar al cien por ciento energético. "Lo que se ve no se juzga, no puede ser gobernador de Puebla... Hay que tener autoridad moral", subrayó.

Barbosa insistió en que sus contrincantes jamás han hecho campaña y acusó al abanderado del PRI de hacerle el caldo gordo a la derecha; mientras que de Cárdenas dijo que es un defraudador fiscal y ha hecho negocio con el tema de la ciudadanía.

"Salgamos de las confrontaciones que tanto han dividido a Puebla, a las familias y a los ciudadanos, eso nos ha mantenido hundidos", replicó el priista.

Al hablar del tema de pueblos indígenas y proyectos que afectan a comunidades, Barbosa señaló que el panista es un neoliberal que está a favor de los proyectos de la muerte y que quisiera resolver los problemas económicos no micos en cuatro paredes y en un escritorio.