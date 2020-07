"Atravesamos por aprietos económicos"

Ciudad de México.- Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, acepta que en medio de la emergencia por la epidemia de Covid-19, su entidad tiene problemas económicos por la caída de la recaudación, el recorte a las participaciones federales y por la falta de recursos extraordinarios, pero advierte que no es momento de debatir un nuevo pacto fiscal sino de salvar vidas.

El priista afirma que ante la nueva realidad del país se debe revisar el pacto fiscal, pero no ahora y subraya que en este momento no se debe politizar la pandemia, pues los mexicanos tienen que estar unidos con los gobiernos federal y estatales trabajando en un mismo sentido, ya que la división no ayuda a nadie.

"No estemos generando divisiones, pleitos, conflictos, dimes y diretes, tenemos mecanismos para el diálogo, para la concertación, hay que hacer el mejor uso de la política para que en este momento no se den pleitos ni diferencias", señala.

Detalla que su gobierno ha puesto sus recursos para construir hospitales, sumado a los apoyos que ha recibido de la Federación como ventiladores y personal médico para enfrentar la epidemia: "Creo que no adoptamos una postura de estirar la mano y no hago hasta que me den, de ninguna manera, aquí hacemos hasta donde los recursos alcancen, y cuando sentimos que no se puede lo platicamos, pactamos", advierte.

"Sólo en salud hemos implementado más de 35 acciones como medidas de mitigación, aquí establecimos kioscos para la práctica de pruebas gratuitas, exámenes rápidos gratis, no para diagnóstico sino para control epidemiológico.