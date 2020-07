Audiencia de Lozoya se divulga vía WhatsApp, ¿por qué y cómo funciona?

Mientras en otros países con sistemas penales de oralidad se transmiten audiencias en vivo por internet o por televisión, en México el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió transmitir por primera vez una diligencia de este tipo por mensajes de Whatsapp.

Aunque las audiencias contra el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya eran las más esperadas del año, la pandemia por el Covid-19 obligó a las autoridades a tomar nuevas medidas para prevenir contagios.

Esto derivó en que las diligencias fueran a puerta cerrada e incluso por videoconferencia, dado el estado de salud de Lozoya, y que los medios de comunicación no tuvieran acceso a la misma, ni siquiera por las plataformas electrónicas que el CJF ha implementado durante la contingencia sanitaria.

Por el contrario, el CJF decidió que los reporteros recibieran información a través de Whatsapp con mensajes que inicialmente se anunciaron como datos "en tiempo real" y minutos antes del inicio de la audiencia se informó que lo que la oficina de comunicación social estaría transmitiendo no es "una transcripción oficial".

Mientras los defensores, el imputado, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, Pemex y el juez de control sí tienen acceso al audio y vídeo de la audiencia, la oficina de comunicación social únicamente puede dar seguimiento a la misma mediante audio.

Con ese audio, el personal del CJF replica lo que alcanza a captar en los mensajes por Whatsapp que reciben los reporteros a través de un chat institucional creado para el evento.