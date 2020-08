Auditoría externa a la gestión de la pandemia, pide el PAN

El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, informó que su fuerza política en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentará una proposición, a fin de que se realice una auditoría externa a la gestión de la pandemia del Covid-19, que ya rebasó los 53 mil fallecimiento y pronto alcanzará los 60 mil decesos y al ritmo que lleva, lamentablemente, podría alcanzar los 120 mil casos fatales.

Negó que el gobierno federal haya erogado al momento 35 mil millones de pesos, en atender la pandemia, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, dado que el gasto en Salud ha sido recortado en este año.

En conferencia de prensa virtual, el dirigente nacional, junto con los coordinadores de sus bancadas en el Senado, Mauricio Kuri González; en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, subrayaron que la opacidad en el manejo del Covid-19 debe ser eliminada, con transparencia.

Acusaron los panistas que no se llevaron a cabo las acciones necesarias y ello debe ser revisado por especialistas a fin de dar total transparencia e información sobre el manejo sanitario.

Cortés Mendoza pidió el apoyo ciudadano a esta proposición, con su difusión en redes sociales y con su firma en la plataforma change.org.

Sostuvo que "merecemos saber la verdad sobre la actuación del gobierno, que es por el bien de las y los mexicanos para que se haga, en su caso, justicia por estos 53 mil que oficialmente ya perdieron la vida".

Llamó a que México aprenda de las estrategias que han sido mejores para enfrentar el coronavirus, en Alemania, Argentina, Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Canadá.

"Aún estamos a tiempo de evitar más muertes. Aún se puede corregir el rumbo y tomar el camino de la ciencia y dejar el camino de la política", expresó el dirigente de la segunda fuerza política del país.

Éctor Jaime Ramírez Aguilar dijo que "la pandemia ha sido muy mal manejada: No fue preparada, no hubo un plan de preparación, como lo muestra el número de pruebas, para saber dónde estaba (el coronavirus), y hacia dónde se dirigía", cuando esto lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El senador Kurti González sostuvo que el gobierno ha sido omiso en rendir cuentas claras en el número de enfermos, de muertos, en el gasto que se debería realizar para enfrentar la enfermedad, y por ello "urgimos que sean expertos internacionales, sin filias, ni fobias, los que hagan esta evaluación a nuestro sistema de salud".

El diputado Juan Carlos Romero Hicks señaló que "necesitamos aprender de las mejores prácticas en el resto del mundo, y hoy lo que "necesitamos es una autoridad federal, con dignidad, humilde, prudente, sensible, incluyente, autocrítica y, sobre todo, cercana a la sociedad".

Afirmó que la propuesta de "auditoría o evaluación externa es en el ánimo de encontrar soluciones", a una crisis sanitaria que ha dejado miles de familias con duelo, en las que se recuperan enfermos con grandes sacrificios, mientras que muchos han perdido el empleo.