Aumenta 35% tarifa de transporte en Guadalajara

A partir del próximo sábado, el Tren Ligero de Guadalajara, el Macrobús y el Sitrén, operados por el Sistema de Transporte Eléctrico Urbano (Siteur), aumentarán el costo del pasaje 35%, pasando de 7 a 9.50 pesos, lo que ha causado molestia entre los usuarios.

La medida, autorizada por el gobernador Enrique Alfaro, forma parte de un plan para que a finales de este año, las 135 rutas concesionadas a la iniciativa privada y las que opera el estado a través de Siteur cobre esa cuota.

Según el mandatario, este aumento no fue acordado por su administración, sino por la anterior con anuencia del Comité Técnico de Validación. En ese acuerdo, firmado en agosto de 2018, los concesionarios se comprometieron a transitar del modelo hombre-camión al de ruta-empresa para mejorar el servicio.

A medida de que cada ruta fuera cumpliendo con esta medida, el estado autorizaría que su tarifa aumentara a 9.50 pesos; sin embargo, en ese acuerdo no se contemplaba el incremento para el transporte manejado por Siteur.

Ante esta situación, los diputados locales del PRI, Morena y Acción Nacional han expresado su rechazo a la medida y anunciaron posibles acciones legales para combatirla, pues la consideran ilegal.

La priista Mariana Fernández recordó que el acuerdo de 2018 sólo autorizaba el aumento de tarifa para el transporte colectivo, (como se clasifica a las rutas de camiones) y no al transporte masivo (clasificación que aplica para el Tren Ligero y el Macrobús).

Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara también rechazó la medida a través de su presidente, Jesús Medina, quien denunció que hay rutas que cobran 10 pesos y que el sistema de prepago que se pretende implementar no funciona.

Tras anunciar el aumento a la tarifa, el gobierno de Jalisco presumió haber llegado a un acuerdo con empresas privadas y algunas instancias de gobierno para que apoyen con 10 pesos diarios a sus trabajadores y no resientan este aumento generalizado, pero a unos días de que el aumento se realice no hay un mecanismo concreto.

Algunos usuarios molestos por el aumento reclamaron esta decisión al gobernador mediante redes sociales, por lo que el mandatario respondió que el aumento de tarifa implica la "reconstrucción del modelo de movilidad en el estado".

"Eso significa que al final de este proceso tendremos un sistema de transporte integrado, moderno y con una tarjeta universal de pago electrónico, con la que será posible hacer descuentos en los transbordos", señaló.