Aumenta a 29 el número de fallecidos por Covid-19 en Yucatán

El sector salud en Yucatán informó de cuatro fallecimientos por Covid-19, con lo que aumento a 29 los decesos por esa enfermedad.

Se trata de una mujer de 82 años de edad, originaria y residente de Mérida, con antecedentes de diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica. Vivía con 5 personas que no presentan síntomas.

También un hombre de 65 años, originario y residente de Mérida, con diabetes, hipertensión y obesidad. Vivía con 2 personas que no presentan síntomas.

Una mujer de 63 años, originaria y residente de Baca, con diabetes y obesidad. Vivía con 3 personas, hasta el momento asintomáticas.

Por último, una mujer de 55 años, originaria y residente de Tekantó, también con diabetes e hipertensión. Todos los contactos fueron aislados y monitoreados por parte de personal del sector salud.

"Tras la confirmación de estos hechos, el personal médico siguió los protocolos y lineamientos marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades federales. Manifestamos nuestro profundo pesar y nuestro reconocimiento a nuestros compañeros que los atendieron en el Hospital y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos", señala un comunicado.

En Yucatán, de los 331 casos confirmados, 178 ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden contagiar. 74 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la SSY; presentan síntomas leves.