Aumenta abandono de mascotas por crisis en Edomex

- La pandemia por Covid-19 ha provocado que los dueños de mascotas que han perdido su empleo o redujeron sus ingresos decidan abandonarlas porque no cuentan con dinero para alimentarlas. Edgar Abraham Castillo Dubon, director ejecutivo de Protección Animal Nitin México, dijo que antes de la emergencia sanitaria recibían al día 10 llamadas de abandono de mascotas, de perros principalmente, pero actualmente aumentó a 80.

También se han incrementado las agresiones contra los animales, debido entre otras cosas, a la crisis social y emocional de los dueños. "Puede ser una [de las causas] pero hay muchos factores, también el económico afecta, porque hay muchos animales que por no tener dinero [los dueños] los llevan al antirrábico o lo sacan a la calle", apuntó Castillo Dubon.

"Nos han dejado camadas de gatitos y una más con cachorritos, es lamentable esta parte y además es la inconsciencia de la ciudadanía porque no entienden", añadió el directivo de la organización.

De acuerdo con el código de la biodiversidad del Estado de México, la infracción mínima por maltrato animal es de 86 mil 880 pesos, mientras que la máxima alcanza los 217 mil 200 pesos, es decir, el equivalente a 2 mil 500 días de salario mínimo.