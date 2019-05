Aumenta el número de menores migrantes presentados ante autoridades mexicanas

De acuerdo con su informe estadístico más reciente, publicado este viernes, de enero a abril de 2019 se contabilizaron 15 mil 499 niños y niñas de 0 a 17 años presentados ante la autoridad migratoria, una cantidad bastante superior a los 9 mil 926 atendidos el año pasado por estas fechas.



La gráfica muestra que con el transcurrir de los meses el número de infantes atendidos aumenta progresivamente.



En enero se presentaron ante las autoridades a 2 mil 211, en febrero 2 mil 746 y en marzo 3 mil 700, mientras que en abril el número se dispara hasta 6 mil 842.



El informe también indica que una tercera parte del total del flujo migratorio irregular que entra por la frontera sur son niños y niñas, la mayoría de ellos procedentes de Honduras.



El INM especificó a Efe que cuando se atienden a menores en situación irregular se procede a notificar al consulado de sus países la situación para iniciar un proceso jurídico de atención.



Finalmente, si procede, los niños son reportados a sus países de origen.



En el caso de los niños, niñas y adolescentes no acompañados por adultos se lleva a cabo un protocolo especial para su protección, que no necesariamente implica el retorno a su país sino un cuidado individual.



Los menores que van acompañados de sus padres sí son devueltos a su país en la mayoría de casos junto con la unidad familiar completa.



Durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió el poder el 1 de diciembre de 2018, se contabilizan 43 mil 301 deportados, según el último reporte dado a conocer esta semana.



En el mes de abril fue especialmente alto el número de deportaciones, con 14 mil 970, casi triplicando los 5 mil 717 personas deportadas con las que arrancó su mandato.



Desde octubre de 2018, varias caravanas conformadas por miles de migrantes han ingresado al país, la mayoría de ellos procedentes de Centroamérica.



Para muchos de ellos el objetivo no es quedarse en México, sino alcanzar Estados Unidos, interés que genera inquietud y reuniones diplomáticas entre los dos países.



Pero la postura oficial de México siempre fue la de tender la mano a los migrantes y ofrecer el país como un lugar donde estos pudieran desarrollarse.



López Obrador reiteró este jueves que lo más importante es "que no se violen los derechos humanos y que se cuide a los migrantes".