Aumenta inversión extranjera en 7%, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este jueves que la inversión extranjera directa creció un 7 % interanual hasta los 10,161.9 millones de dólares, y aseguró que este hecho es una prueba de la saludable situación económica del país.



"Son sanas las finanzas, y ayer la secretaria de Economía (Graciela Márquez) me informó que en el primer trimestre aumentó la inversión extranjera directa (...) y esto es un buen indicador", dijo López Obrador desde el Palacio Nacional.



De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), en el primer trimestre de 2019 se captaron 10,161.9 millones de dólares, resultado neto de la diferencia entre 16,786.5 millones de dólares registrados como flujos de entrada y 6,624.6 millones de dólares de salida, observándose un incremento del 7 % frente al mismo trimestre del pasado año.



Esta cifra sirvió al mandatario mexicano para reiterar que, contrario a lo que opinan ciertos analistas, la economía nacional progresa adecuadamente.



"No vamos a contratar más deuda, no vamos a endeudar el país", aseguró el presidente, que desmintió además que se esté "estatizando" el país.



"Es cumplir con la función social del Estado", apuntó al defender su proyecto de crear una empresa de telecomunicaciones que lleve internet a todo el país.



Reunión con Slim y expresidentes:

Este miércoles por la tarde, el presidente de México se reunió con el magnate Carlos Slim y con expresidentes que forman parte del Círculo de Montevideo, como el ex jefe del Gobierno español Felipe González (1982-1996).



Este encuentro con "empresarios y políticos", explicó el líder izquierdista, sirvió para conversar sobre el mundo, América y México, y explicar su "proyecto" de nación.



Entre muchos temas, les habló de su lucha contra la corrupción.

Abierto al diálogo en educación:

Sobre la nueva reforma educativa, que este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se mostró abierto a dialogar con maestros que sean contrarios a esta nueva normativa que tumba la de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018).



"Si faltó algo en la reforma, se revisa. No somos inflexibles, y ya tenemos un marco legal principal, que es la reforma constitucional, ahora faltan las leyes secundarias", remachó el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que aseguró ser un "rebelde" pero con "causa".