Aumenta tensión IP-Gobierno por etiquetado de alimentos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Las declaraciones encontradas aumentaron los desencuentros y enfrentamientos entre la iniciativa privada y el gobierno federal por la Norma Oficial Mexicana 051 de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, la disputa ahora es por el amparo que interpusieron los industriales contra el proceso de elaboración de la normatividad.



El sector industrial aseguró que un funcionario de la Secretaría de Economía amenazó a la juez que concedió la suspensión al proceso de publicación de la Norma.

Pero el director general de Normas de la Secretaría de Economía, Alfonso Guati Rojo, explicó que él solamente fue a manifestar a la juez que estaba en contra de la decisión que tomó porque se tergiversa la realidad, y llamó mentirosa a la iniciativa privada.

"Es una total mentira si algo yo tengo claro es que yo respeto a las mujeres respeto al poder judicial y están difamando y tergiversando la información por la sencilla razón de que ahorita estamos en un proceso legal en un proceso judicial y quieren completamente cambiar las cosas", dijo el funcionario.

Rechazó las declaraciones de representantes de la Confederación de Cámaras de Industriales, de que hubo amenazas contra la juez que les dio el amparo a los industriales.

"Nunca hubo una amenaza, la palabra que yo utilicé textualmente fue: No estoy de acuerdo con la resolución que usted dicta y voy a presentar recurso de queja.

"Eso no puede considerarse como una amenaza, en ningún sentido, porque es un derecho que tienen todos los gobernados e incluso las autoridades", dijo al término de la entrega de premios a mujeres dedicadas al tema de normas, evaluación de éstas, acreditación y metrología.

En medio del pleito, la subprocuradora de verificación de la Profeco, Talía Vázquez Alatorre, rechazó el premio a las mujeres que le otorgó el Sistema Mexicano de Metrología, Normalización, Evaluación de la Conformidad y Acreditación de la iniciativa privada, porque dijo que el sector privado mentía y que era necesario tener esa etiqueta por motivos de salud para terminar contra la obesidad, diabetes y otras enfermedades generadas por alimentos con alto contenido energético.

"Para nosotros el amparo es improcedente, pero no somos autoridad jurisdiccional, porque la norma no se ha publicado por lo tanto el amparo sería improcedente... el problema es que salgan a medios con un comunicado el CCE y la Concamin, donde señalan que presentaron todos los argumentos técnicos y, en realidad, no fueron presentados ante el equipo que evaluaba la norma, lo hicieron en otras instancias de alto nivel", según dijeron.

Ahora dicen que siempre participaron en el comité de evaluación de la norma, pero no presentaron nada, así que si dicen que lo presentaron en mesas de alto nivel, y me van a dar un premio que consideran de bajo nivel, por eso lo rechazo.

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, explicó que "la posición del sector agroalimentario, es que no fue un proceso justo porque no fue un proceso integral".

Dijo que si bien están a favor de abatir la obesidad hay muchos factores involucrados no solamente la alimentación, también tiene que ver la educación, el deporte, porque es un tema integral, "no puede ser el único culpable de este proceso la industria de procesadora de alimentos".