Aumentan a 66 los contagios en asilo de ancianos en Nuevo León

El total de personas que dieron positivo a Covid-19 en el asilo de ancianos Luis Elizondo, de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, se elevó a 66, de los cuales 47 corresponden a los adultos mayores residentes en la estancia geriátrica y otros 19 son empleados del establecimiento, informó Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano.

En ausencia del doctor Manuel de la O Cavazos, secretario Estatal de Salud, que atendió otros compromisos, Becerra Aquino dio la rueda de prensa diaria para ofrecer la actualización de datos de los casos de coronavirus en la entidad, donde mencionó que además faltan los resultados de cuatro pruebas de personas que atendían a los adultos mayores.

Expuso que ya se conocen los resultados de todas las muestras de residentes, que en principio se informó eran 92, pero son 90, ya que en la lista originaron se incluyó a dos trabajadores del asilo.

Aseveró que después de una revisión médica se consideró necesario trasladar a 60 personas de la tercera edad a hospitales públicos y privados, incluyendo algunos que no dieron positivo a coronavirus, debido a que en algún momento podrían desarrollar síntomas de la enfermedad.

Comentó que está pendiente el traslado de otros 30 que dieron negativo a Covid-19 que serían llevados también a centros hospitalarios, o con sus familias, siempre y cuando se garanticen condiciones adecuadas de aislamiento.

Dentro del grupo de 60 adultos mayores residentes del asilo que han sido hospitalizados, hay cinco en condición grave, pero no están intubados, y el resto están delicados, dijo Becerra Aquino.

La subdirectora del Hospital Metropolitano informó por otra parte que hasta este viernes hay 987 casos de Covid-19 en la entidad, 25 casos más que el jueves, de los cuales 591 están confirmados por el Indre, 329 por laboratorios privados y 67 por hospitales privados.

Además, se registró una defunción más para totalizar 33. La nueva víctima de Covid-19 es un hombre 79 años que padecía diabetes, y era atendido en el Seguro Social.

Becerra Aquino estimó que en unos días se podría presentar un repunte en el número de contagios, como resultado del gran movimiento de personas que se registró el 30 de abril en restaurantes, pizzerías y pastelerías, con motivo del Día del Niño.

Y aunque el gobierno estatal ordenó el cierre de florerías y pastelerías, que solo podrán realizar ventas por entrega a domicilio el sábado nueve y el domingo diez de mayo, para evitar aglomeraciones en esos establecimientos, por el Día de la Madre, no descartó que otra vez la gente vaya a visitar a su mamá, y le lleve como "regalo" el virus, por lo cual sugirió esperar a que pase o se controle la pandemia, para festejarla.

Dijo que a diferencia del Valle de México, donde este ocho de mayo se esperaba el pico de la pandemia, en Nuevo León podría ser dentro de dos o tres semanas, debido a que en la entidad se adelantaron las medidas de aislamiento, lo cual implica aplanar, pero también extender la curva de contagios.

Estiman comerciantes caída de 75%

El comercio organizado estimó pérdidas por unos 887 millones de pesos, debido al cierre de negocios por la pandemia el 30 de abril, así como el 10 y el 15 de mayo, para celebrar los días del niño, de la madre y del maestro.

Gabriel Chapa Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Monterrey, explicó que dicha cifra equivale al 75% de los mil 182 millones que vendieron los comerciantes en el 2019, por la campaña comercial "El Mejor Puente", que se lleva a cabo en Nuevo León cada año, del 30 de abril al 3 de mayo, y que este año no se realizó.

Agregó el empresario que se estiman ventas por sólo 295 millones de pesos por los festejos del día del niño, de la madre y del maestro, "lo que representa apenas un 25% de lo que se vendió el año pasado durante el Mejor Puente, por lo que la caída será de un 75%".