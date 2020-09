Aumentan casos de Covid-19 en Baja California Sur

Baja California Sur registra un aumento de 13 por ciento derivado de la creciente movilidad, luego de la apertura de playas y reactivación de otras actividades turísticas y de esparcimiento.

Autoridades del Comité Estatal de Seguridad en Salud confirmaron lo anterior, aunque destacaron que la entidad se mantiene con un índice de letalidad de 5.2 por cada cien mil habitantes, la más baja a nivel nacional, cuyo promedio es de 10.6 por cada cien mil habitantes.

"Hemos tenido un incremento de casos por la movilidad, de un 13 por ciento ha sido; sin embargo, el número de pacientes se ha mantenido estable. Sabíamos que íbamos a tener un incremento y por eso debemos irnos con cautela", expresó el secretario de salud, Víctor George Flores.

Durante una videoconferencia, el funcionario informó que derivado de este incremento de casos, para la semana del 21 al 25 de septiembre se prevé que BCS continúe en alerta 4 color naranja, según el semáforo local de Covid.

De acuerdo a este nivel de alerta en los cinco municipios del estado se permite, aunque con restricciones para el aforo, actividades de culto, gimnasios, turísticas y de esparcimiento, apertura de playas y cines.

El funcionario de salud indicó que pese a este aumento no se prevé un retroceso en el semáforo o alguna restricción mayor; pero insistió en que la ciudadanía "deberá ser más precavida al regresar a la nueva normalidad".

"Tenemos que ser muy prudentes nosotros como autoridades en lo que vamos a autorizar, pero también los ciudadanos", expuso.

Añadió que de seguir el aumento en la movilidad, ello conllevaría a un incremento de hasta el 20 por ciento en las próximas semanas y aunque remarcó que existe disponibilidad de camas y ventiladores, el personal médico sigue siendo el mismo y está agotado.

"Aunado a esto no sabemos si puede haber reinfecciones, cuánto dura la inmunidad, todavía no tenemos la vacuna. De esta enfermedad aún se desconoce mucho y cómo va a reaccionar cada organismo", refirió el funcionario.

De acuerdo con la estadística local, BCS registra un total de 9 mil 254 casos acumulados positivos a Covid, de los cuales 8 mil 080 se han recuperado, 480 han sido defunciones, y permanecen 734 activos.

Durante la videoconferencia, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), reconocieron que durante estas semanas se han registrado falta de algunos medicamentos, así como reclamos de personal y de derechohabientes que demandan insumos, situación que --aseguraron-- se está subsanando.

Usuarios de redes sociales reaccionaron también ante el aumento de movilidad y de casos en la entidad y demandaron a las autoridades una mejor coordinación para la vigilancia de espacios públicos, como el malecón de La Paz, el cual se ha visto con aglomeraciones, incluyendo de personas sin portar cubrebocas.

El Ayuntamiento de La Paz emitió para este fin de semana un aviso donde se informó del ajuste de horario del uso del malecón, exclusivo a actividades deportivas, de 06:00 a 10:00 y por la tarde de 17:00 a 20:00 horas.