Aumentan casos de embarazos entre adolescentes en Yucatán

En el presente, dos de cada 10 niños que nacen en México, son hijos de madres adolescentes lo cual revela el problema que representa el embarazo entre adolescentes. De acuerdo a la investigadora y docente, Ligia Vera Gamboa, es insuficiente el esfuerzo del gobierno para establecer políticas públicas para atender el embarazo infantil, pues es importante abrir más la información y educación sexual entre este sector de la población que resulta vulnerable ante ese problema. Vera Gamboa, especialista del Centro de Investigaciones Sociales Regionales Dr. Hideyo Noguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán, sostuvo que las políticas públicas que ha implementado el gobierno son insuficientes y que en este momento las reducciones presupuestales para el sector salud impactan también las acciones dirigidas a este sector vulnerable de la sociedad. Vera Gamboa manifestó que datos reales demuestran que en la actualidad 2 de cada 10 niños que nacen este país son hijos de madres adolescentes y que el número de embarazos entre jovencitas aumenta, sin que ofrezca la información suficiente en el nicho maternal y en las escuelas. La especialista en temas de salud reproductiva, destacó que sí México, no concreta programas para atender este problema, el gobierno del estado deberá actuar en consecuencia para frenar este lacerante problema que en Yucatán también es creciente. "Hay muchos factores, el machismo, las diferentes posturas para atender este problema, la falta de información adecuada entre la población juvenil son condiciones por las que siguen aumentando los problemas de embarazos no deseados" declaró y agregó que las víctimas muchas veces son presa del abuso en el mismo seno familiar, pero otras más por el despertar a la vida sexual, tener relaciones, pero sin medidas preventivas y de seguridad e información para este tipo de condiciones. En ese sentido consideró que es prioritario que se pierda el miedo a difundir programas sociales enfocados a darle información a los miles de jovencitos que están en proceso de desarrollo y crecimiento y que tienen ya relaciones sexuales. Agregó que los indicadores actuales establecen que, a los 13 años las niñas ya tienen relaciones sexuales, muchas veces consensuadas con sus novios o amigos. Es preciso que el sector salud cumpla su función y determine acciones enfocadas a ofrecer información y dispositivos para que las niñas y niños puedan tomar las medidas necesarias en su desarrollo emocional y sexual y se protejan ante posibles embarazos no deseados. Entre otros factores que también se implican en este tipo de problemas, uno de ellos, es la desintegración familiar, la falta de tiempo y condiciones de los padres para mantener una estrecha comunicación con sus hijos, la falta de información adecuada sobre la condición emocional de sus hijos y las diferentes situaciones socio económicas entre otros.