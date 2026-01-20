Aumentan casos de sarampión en 2025, dice Salud

CIUDAD DE MÉXICO.- El brote de sarampión en México, que surgió en febrero de 2025 con los primeros casos importados, registró 7 mil 131 contagios confirmados hasta el 18 de enero, de acuerdo al Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

Además, se reportan 1 mil 951 casos de sarampión en estudio y 8 mil 185 casos descartados. Asimismo, el registro contabilizó 24 defunciones, 21 de éstas en Chihuahua y una en Jalisco, todas en 2025, y en lo que va de este año no se ha registrado ninguna.

Las entidades que encabezan la lista de contagios son: Chihuahua, 4 mil 495; Jalisco, mil 020; Chiapas, 430; Michoacán, 261; Guerrero, 248; Sinaloa, 129, y Sonora, con 114 contagios.

Entre los estados con menos de cinco casos confirmados están: Veracruz y Puebla, con uno cada uno; mientras que Yucatán, Nuevo León, Tlaxcala y Quintana Roo registran dos, respectivamente. También están Aguascalientes e Hidalgo, con tres casos cada uno, y Guanajuato, con cuatro.

Los casos se distribuyen en los 32 estados y en 252 municipios, y el grupo etario más afectado es el de niños de uno a 4 años, con 1 mil 089 registros; seguido por el grupo de cinco a 9 años, con 830, y en tercer lugar, de 25 a 29 años, con 789 casos.

En el caso de las enfermedades febriles exantemáticas (sarampión, rubéola, exantema súbito, escarlatina, erisipela y mononucleosis infecciosa, entre otras), se han registrado 17 mil 267 casos en el mismo periodo.

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que mantiene bajo monitoreo permanente el comportamiento epidemiológico del sarampión, lo que permite la detección oportuna y la identificación de genotipos circulantes.

"El incremento de casos de sarampión registrado durante 2025 se presenta en un contexto de resurgimiento regional (...) en el continente Americano, fenómeno documentado (...) por la Organización Panamericana de la Salud y autoridades sanitarias", señaló la Ssa.