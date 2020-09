Aumentan delitos en línea hacia jóvenes

En los primeros seis meses de 2020 los reportes ciudadanos por algunos delitos cibernéticos cometidos contra menores de edad aumentaron a niveles nunca antes vistos, de acuerdo con un informe de la Guardia Nacional al que EL UNIVERSAL tuvo acceso por medio de la plataforma nacional de transparencia.

Entre enero y junio de este año las denuncias ciudadanas por pornografía infantil se incrementaron 157% respecto a 2019, al pasar de 121 reportes a 312.

En el caso del delito de pedofilia, los números son más graves, ya que ha habido 17 veces más reportes este año; hasta la mitad de 2020 hubo 262 alertamientos y en 2019 fueron 15.

Otros delitos en la web con más reportes, según la respuesta a la solicitudes de información 2800100033220, son la trata contra menores de edad, el cual pasó de un reporte el año pasado a dos en 2020. De igual forma este año se han registrado 18 alertamientos por corrupción de menores y en 2019 solo fueron 13.

De acuerdo con los documentos de la Guardia Nacional, que tiene un registro de delitos cibernéticos desde 2013 —antes la información era generada por la Policía Federal—, los reportes ciudadanos por pedofilia y pornografía infantil en internet nunca habían sido tan altos como en este 2020.

La institución de seguridad da seguimiento a delitos en la red relacionados con agravio de personas, fraude y extorsión, eventos de seguridad informática, ilícitos varios a través de la web y delitos contra menores, siendo estos últimos donde se ve un mayor crecimiento.

En su respuesta a la solicitud de información la Guardia Nacional especificó que estas denuncias ciudadanas no corresponden a la totalidad de los acontecimientos ocurridos en territorio nacional. Asimismo, explicó que los reportes no son equivalentes a denuncias en la agencias del Ministerio Público (MP) y se reciben a través de correo electrónico o en redes sociales.

Alertan por cuarentena

Especialistas consultados para este trabajo coincidieron en señalar que la pandemia del Covid-19 pudo ser un factor para el incremento de los ciberdelitos contra menores de edad, ya que pasan más tiempo en internet y no cuentan con herramientas para prevenir un ilícito.

También autoridades como Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, advirtió el 1 de julio, en entrevista con este diario, que durante la cuarentena los delitos de pornografía infantil y trata registraron un aumento.

De igual forma, Radamés Hernández Alemán, director del Centro de Respuesta e Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, expuso en un webinar organizado por la organización Causa en Común hace tres meses que al menos en el periodo marzo-abril hubo un incremento de 73% en el delito de pornografía infantil.

"Hemos advertido que han aumentado tanto los delitos cibernéticos en la cuarentena; al estar en confinamiento las condiciones de trato en la familia pueden generar afectaciones y es así como los niños y adolescentes se aíslan en las redes sociales, entran en contacto con desconocidos y se registran los delitos", señala Cristian Acosta, coordinador de Asuntos Públicos del Early Institute.

El especialista, quien se dedica a estudiar el fenómeno de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, indica que ilícitos denominados grooming, el sexting o el ciberacoso son los que han aumentado, según el trabajo de investigación realizado por el Early Institute.

Recuerda también que, según el Módulo sobre Ciberacoso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019, 27% de los adolescentes de entre 12 y 17 años reportaron haber sido acosados, lo cual demuestra la vulnerabilidad en la que se encuentra este sector de la población aún sin una pandemia.

Por su parte, Rodrigo Garher, director general de la fundación Agenda Cero, dedicada a la protección de menores de edad víctimas de la violencia, lamentó que en México no hay una estadística que muestre la realidad del país en términos de ciberdelitos contra niños, niñas y adolescentes, y coincidió en el aumento de casos.

"La violencia sexual ha incrementado mucho por un tema de pandemia, un tema de quédate en casa, y hemos notado el crecimiento de delitos relacionados con abuso y violencia sexual en los que sin duda los temas del internet, las redes sociales y toda la tecnología han facilitado este aumento", dijo Rodrigo Garher.