Aumentan deportaciones de mexicanos desde EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha aumentado en número de mexicanos deportados de Estados Unidos, principalmente por la pobreza y violencia que afecta algunas entidades del país.

Al ser cuestionado por un corresponsal extranjero sobre por qué el gobierno de México toma medidas drásticas para frenar la migración de Centroamérica, pero no de mexicanos, muchos ellos desplazadas por la violencia, el presidente reconoció que ha aumentado el número de connacionales deportados.

"Es cierto lo que están comentando, el mayor número ahora de deportados son mexicanos y por lo mismo son mexicanos de estados pobres como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, eso lo vamos a presentar el miércoles de dónde son los mexicanos que están siendo deportados".

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que el fenómeno migratorio se debe a causas estructurales entre ellas la pobreza, la búsqueda de mejores oportunidad de empleo y la violencia.

"En la mayoría de las casos, es por pobreza y falta de oportunidades de trabajo. Son siete causas, desde luego la principal es la necesidad, nadie se va de su pueblo por gusto sino por necesidad, de ahí la importancia que tiene el que estemos invirtiendo en programas de desarrollo de las zonas más pobres de México, para que la migración sea opcional, no forzosa como lo es todavía"

Por ello, dijo, para su gobierno es central garantizar que se tengan empleos y que haya bienestar en los lugares donde nacieron las personas.

Señaló que en Chiapas, una de las entidades más pobres del país, se les está dando trabajo a 80 mil sembradores en 200 mil hectáreas de su programa Sembrando Vida, pero no es suficiente. "Espero que cuando se despliegue toda la acción en el sureste vamos a poder detener, hablamos de cortinas de desarrollo de sur a norte para que la gente vaya teniendo opciones de trabajo, eso estamos llevando a cabo".

El titular del Ejecutivo aceptó que la violencia también es uno de los factores que hacen que la gente salga de sus pueblos, pero el principal -insistió- es la pobreza.