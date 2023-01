Aumentan desaparecidos en municipios de Zacatecas

A-AA+

En Zacatecas el número de personas desaparecidas entre 2021 y 2022, se mantuvo con un promedio de 209 anuales, pero algunos municipios registraron un incremento entre ellos: Zacatecas, con 250%; Guadalupe, con 175%; Calera, con 157% y Fresnillo, con 34%.

En 2021, el municipio de Zacatecas documentó dos desaparecidos, el municipio de Guadalupe registró cuatro, Calera siete y Fresnillo con 67.

En 2022, el municipio de Zacatecas registró siete, Guadalupe, con 11; Calera, con 18 y Fresnillo, con 90.

Las edades con mayor número de desaparecidos en 2022, son de 20 a 24 año con 38 personas, de 15 a 19 y de 25 a 29 años con 25 personas cada rango de edad. De 30 a 39 años con 22 y de 30 a 34 años con 20.

A nivel nacional se documentan 96 mil 175 desaparecidos que comprende el periodo del 15 de marzo de 1964 al 10 de enero de 2023, de acuerdo a cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Elvia Reyes, integrante del colectivo Zacatecanos por la Paz, quien busca a su hijo, Luis Antonio de Ávila desde el 21 de junio de 2017, y que fue visto por última vez en el municipio de Loreto, dijo a EL UNIVERSAL que las autoridades locales no buscan a las personas en vida, también se tardan años para realizar las confrontas, "por eso la gente se enfurece y ahora desaparecen en pleno centro de Zacatecas, saliendo de cualquier lugar".

Detalló que no hay mucha interacción por parte de las autoridades, hacen las fichas de desaparición y comparten en redes sociales, pero hasta ahí.

"Ellos están sentados ganando su dinero muy a gusto... tienen que actuar rápido porque está fuera de control la situación. En mi caso busco a mi hijo Antonio ya lleva años y no encuentro ninguna pista porque no investigan", refirió Elvia.

Manifestó que su hijo de 30 años desapareció en la comunidad de Loreto en su zona de trabajo junto con su compañero de 48 años, "no sabemos nada de ellos, hay mucha falta de voluntad para encontrarlos".