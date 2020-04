Aumentan feminicidios en México; suman 332 casos en marzo

Pese a que marzo comenzó con movilizaciones sociales por el Día de la Mujer y se exigió un freno a las agresiones de género, el mes terminó con medidas de distanciamiento social a causa de la pandemia por coronavirus y ha sido el de mayor número de mujeres y niñas asesinadas en lo que va del año.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al menos 332 serían las víctimas de homicidio doloso y feminicidio que se registraron en el país durante los 31 días de marzo. La cifra es equivalente a un asesinato cada dos horas.

En este contexto, Arussi Unda, vocera de la colectiva feminista Brujas de Mar, señala que con las medidas de aislamiento, que se pusieron en marcha a partir de la segunda quincena de marzo, la violencia contra las mujeres ha aumentado en diversos espacios. Hay desde quienes se sienten más inseguras al ir a trabajar, porque las calles están vacías y la identidad de las personas está cubierta por tapabocas, hasta quienes mueren a manos de personas cercanas a ellas.

"Las mujeres están muriendo a manos de familiares y parejas en sus hogares. Ahorita ya es evidente, porque si bien antes decían: ´¿Para qué andaba de noche?´, ´seguro andaba en malos pasos´, entonces que nos expliquen por qué aumentaron 70% las llamadas de emergencia y por qué siguen creciendo los números.

"Ya no hay excusa, las mujeres están dentro de sus casas y ahí es donde está el peligro", asegura la activista veracruzana.

Según los datos del secretariado, en marzo los asesinatos de mujeres aumentaron 21 casos respecto a febrero pasado y también a marzo de 2019, cuando en ambos casos se registraron 311 víctimas de feminicidios y homicidios dolosos.

En una revisión por estado, las entidades con mayor número de muertes violentas de mujeres y niñas durante el tercer mes del año fueron Guanajuato, con 40; Estado de México, 38; Michoacán, 30, así como la Ciudad de México y Baja California, con 22 cada una.

En los primeros tres meses del año suman 964 mujeres que han sido asesinadass en el país, según cifras del SESNSP.

"Hay que decirlo, las mujeres estamos en pandemia desde hace tiempo (...) Ahora las cosas son más difíciles, las víctimas no tienen ni un momento para idear un plan. Muchas veces, cuando los esposos salen a trabajar o a tomarse una copa, son los momentos determinantes para la vida de las mujeres, pero ahora están en confinamiento con ellos", comenta Arussi, vocera de la colectiva que promovió el Paro Nacional de Mueres.

El enemigo en casa. De acuerdo con las mismas cifras del secretariado, no sólo los asesinatos de mujeres aumentaron en México durante marzo, también las características de las muertes violentas sufrieron una modificación. Según los reportes, incrementaron de 31 a 42 los crímenes perpetrados con arma blanca, y subieron de 25 a 31 los asesinatos de menores de edad, muchas de ellas niñas y adolescentes que se quedaron en casa con sus agresores.

Karla Rivero, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (CEAVQROO), explica que el aumento de las violencias en su estado ha sido significativo. Como ejemplo, recuerda, los asesinatos de las niñas de uno y cuatro años de edad que ocurrieron el 24 de marzo en Cancún y el 8 de abril en Playa del Carmen.

"Dos feminicidios en tres semanas; es algo que nunca habíamos visto", subraya.

De acuerdo con Rivero, la combinación del sistema patriarcal, que impone a los hombres el rol de proveedores, la crisis económica generada por el Covid-19 y el confinamiento, los lleva a desfogar su frustración en las mujeres.

"En la cultura del machismo, el cuerpo de las mujeres es el símbolo de la opresión, donde las más pequeñas terminan pagando con su vida", dice.

En este sentido, los reportes de los estados también han sido claros. Según el secretariado, en marzo hubo un ligero aumento de mujeres víctimas de lesiones dolosas. Las cifras pasaron de 5 mil 348 en febrero pasado a 5 mil 351.