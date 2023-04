Aumentan los homicidios en Culiacán; hallan a 3 hombres asesinados

A-AA+

En puntos distintos de la capital del estado, tres hombres fueron privados de la vida en forma violenta, uno de ellos, identificado como Conrado "N", de 60 años de edad, fue encontrado atado de pies y manos, con una soga en el cuello y una bolsa de plástico en la cabeza, cerca del Piggy Back, en la salida sur.

Según el reporte de la Policía Municipal de Culiacán, esta víctima a simple vista no presentaba lesiones de arma de fuego, por lo que se presume que pudo ser asesinado a golpes o por asfixia.

En un segundo hecho que tuvo lugar por la avenida Juan Rulfo, de la colonia Constitución CROC, en la parte oriente de la capital del estado, una persona de apariencia joven fue asesinada de varios balazos por desconocidos que lograron huir del lugar.

De acuerdo con los datos aportados, la víctima se encontraba sentado fuera de una vivienda, cuando en forma sorpresiva, presuntamente se presentaron dos personas del sexo masculino y sin cruzar palabra sacaron sus armas y le dispararon.

Vecinos del sector que escucharon las detonaciones realizaron llamadas a las líneas de emergencia, por lo que socorristas de la Cruz Roja al presentarse el lugar de los hechos dictaminaron que la persona joven, ya no presentaba signos vitales.

En un tercer hecho, registrado en el fraccionamiento Prados del Sur, un hombre de complexión mediana, como de 32 años de edad, fue privado de la vida de varios disparos, cuando caminaba por la avenida Mar del Timón.

La víctima, la cual vestía un pantalón de mezclilla, color azul, tenis de tela y una sudadera color negro, no portaba ninguna identificación.