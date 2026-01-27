logo pulso
Nacional

Aumentan subsidios a las tarifas de CFE

Por El Universal

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Aumentan subsidios a las tarifas de CFE

Ciudad de México.- Para contener el incremento de las tarifas eléctricas este 2026 y evitar que por heladas o cambios en los precios del gas se encarezcan los recibos de luz, el gobierno federal aprobó 87 mil 789 millones de pesos en subsidios para la Comisión Federal de Electricidad.

Se trata de un incremento de 3.5% respecto a lo autorizado para 2025, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación avalado por el Congreso de la Unión.

Expertos señalan que, con esto, el gobierno está anticipando algunas ineficiencias de la empresa y también los riesgos derivados de su alta dependencia al gas natural importado desde Estados Unidos, que en días recientes ha subido de precio debido a las tormentas invernales registradas en diversos estados del vecino país.

Se trata del monto más elevado desde que hay registro, lo que responde también a un incremento de usuarios y a que México está ampliando su infraestructura de generación eléctrica de ciclos combinados, impulsados por gas natural.

Considerando todas las tecnologías que usan gas natural, la generación a partir de este energético asciende a cerca de 60%.

Es un porcentaje que seguirá en ascenso debido a que el gobierno está concluyendo diferentes plantas de ciclo combinado, que funcionan con el gas natural importado desde EU.

Ante los problemas de las heladas en Estados Unidos, el precio del gas natural se ha incrementado 80% respecto a diciembre, lo que va a generar presiones este año en las finanzas de la empresa.

